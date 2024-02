Planetenlauf im März: Merkur trumpft auf

Jupiter, stattliche –2,2 mag hell im Sternbild Widder, übernimmt im März die Funktion des Abendsterns. Der Riesenplanet erscheint in der Abenddämmerung und ist am Monatsersten bis 23:31 Uhr, am 31. März bis 22:07 Uhr MEZ (23:07 Uhr MESZ) am Himmel zu sehen. Das erlaubt weiterhin ein günstiges Beobachtungsfenster von zirka zwei Stunden am Abendhimmel. Im Teleskop erscheint Jupiter 35 Bogensekunden groß (gemessen am Äquator). Immer wieder kommt es weiterhin zu beobachtenswerten Erscheinungen, etwa zu Durchgängen und Schattenwürfen seiner vier ­großen Monde (siehe nebenstehende ­Tabelle). Interessant sind vor allem die Abende des 18. und des 25. März. Am 18. kann man gegen 19:40 Uhr ganz knapp die Schatten von Io und Ganymed auf ­Jupiter sehen, wenn auch nur für wenige Minuten. Zuvor ist nur Ios, anschließend Ganymeds Schatten sichtbar. Am 25. März sind ab 19:49 Uhr Io, sein Schatten sowie Ganymed gemeinsam vor der Jupiterscheibe zu erkennen, zusätzlich zum Großen Roten Fleck. Der Mond besucht Jupiter am Abend des 13. März; er befindet sich zirka 3,5 Grad nordwestlich.

Saturn stand im Februar in Konjunk­tion und ist weiterhin unbeobachtbar.

Uranus hält sich auch im März gemeinsam mit Jupiter im Sternbild Widder am Abendhimmel auf. Der 5,8 mag helle ­Planet geht am 1. März um 00:23 Uhr; am 31. März bereits um 22:28 Uhr (23:28 Uhr MESZ) unter. Um Uranus zu finden, kann man sich an den beiden 3,6 mag hellen Sternen Omi­kron Tauri im Stier und 41 Arietis im ­Widder orientieren. Uranus steht nahe der Mitte der Verbindungslinie der beiden, etwa zwei Grad südlich des 4,4 mag hellen Delta Arietis (Botein). Jupiter nähert sich im Monatslauf immer weiter von Westen an den Uranus an. Zum Monatsende trennen die beiden noch etwa 3,5 Grad. Im ­April werden sie sich bis auf 30 Bogen­minuten (ein Vollmonddurchmesser) nahekommen. Im Teleskop erscheint Uranus als ein 3,5 Bogensekunden großes, blassgrünes Scheibchen.