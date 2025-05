Planetenlauf im Mai 2025: Die Rückkehr des Ringplaneten

Merkur macht sich rar: Nach seiner unbeobachtbaren größten westlichen Elongation im April nähert sich der Planet bis zum 30. Mai seiner oberen Konjunktion. Bis zur nächsten guten Merkursichtbarkeit müssen wir uns noch bis Ende August gedulden.

Venus ist ein Morgenplanet, aber kein besonders markanter: Die flache Ekliptik am Morgenhimmel erlaubt es unserer –4,4 bis –4,7 mag hellen Nachbarin nicht, eine gute Horizonthöhe zu erreichen, ehe ihr Glanz in der Dämmerung verblasst. So geht die Venus zum Beispiel am 15. Mai zwar um 04:07 Uhr MESZ und damit rund 1,5 Stunden vor der Sonne auf, klettert bis zum Beginn der bürgerlichen Dämmerung um 04:55 Uhr jedoch nur bis auf 7,3 Grad. Selbst am 31. Mai schafft sie es zum gleichen Sonnenstand – dann um 04:34 Uhr – nur bis auf rund 8,5 Grad. Am folgenden 1. Juni steht sie mit 45,9 Grad Abstand zur Sonne in größter westlicher Elongation, danach nimmt ihr Winkelabstand zum Tagesgestirn wieder ab. Venus wird dennoch besser sichtbar, weil die Steilheit der Ekliptik im Lauf des Juni zunimmt. Wer sie trotzdem bereits in diesem Monat am Morgenhimmel aufsuchen möchte, wählt am besten den 24. Mai gegen 04:40 Uhr: Dann befindet sich die schmale, abnehmende Mondsichel nur 4,3 Grad nordöstlich des Planeten.

Mars schreitet mit Siebenmeilenstiefeln durch den Krebs: Der Rote Planet legt pro Stunde mehr als eine Bogenminute in Rektaszension ostwärts zurück. Besonders gut kann man dies während der ersten Maiwoche verfolgen, wenn unser Nachbar den nördlichen Teil des offenen Sternhaufens der Krippe (Praesepe, Messier 44) im Sternbild Krebs durchquert. Von Nacht zu Nacht lässt sich sein Weg anhand der zahlreichen Hintergrundsterne des Haufens gut im Teleskop verfolgen. Noch besser gelingt das mit einer Serie von Fotos, die jeweils im Tagesabstand aufgenommen werden. Mit rund 1,0 mag ist Mars zwar deutlich leuchtschwächer als bei seiner Opposition zu Jahresbeginn, allerdings ist er immer noch das mit Abstand hellste Objekt in seiner Himmelsregion, denn die hellsten Sterne der Krippe erreichen nur die 6. bis 7. Größenklasse. Die schnelle Bewegung des Planeten am Himmel kommt dadurch zu Stande, dass die Erde ihren äußeren Nachbarn auf der Innenbahn hinter sich gelassen hat, Mars ihr aber im Vergleich zu den anderen äußeren Planeten verhältnismäßig nahe ist. Im Teleskop schrumpft das Marsscheibchen von 6,6 auf 5,5 Bogensekunden. Am 30. Mai erreicht Mars seine nördliche Sommersonnenwende. Diese Jahreszeit ist für das Auftreten von Wolkenphänomenen auf dem Planeten bekannt, doch die große Entfernung macht deren Sichtung für Amateure in diesem Jahr nahezu unmöglich. Für die Marsbeobachtung bei hohem Horizontstand bleibt zudem immer weniger Zeit: Am 1. Mai geht Mars um 03:09 Uhr unter, am 31. Mai um 01:43 Uhr, etwa 3,5 Stunden nach Ende der bürgerlichen Dämmerung. Am 4. Mai kommt der Mond Mars gegen 02:30 Uhr, kurz vor dessen Untergang, auf 50 Bogenminuten nahe, was knapp zwei Vollmonddurchmessern entspricht.