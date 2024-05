Planetenlauf im Mai: Im Westen wenig Neues

Jupiter steht am 18. Mai in Konjunktion; er befindet sich aus Erdsicht hinter der Sonne und ist unbeobachtbar.

Saturn macht am Morgenhimmel, wenn auch langsam, Boden gut: Der Ringplanet geht am 1. Mai um 04:25 Uhr, am 31. schon um 02:32 Uhr auf. Diese Zeiten sind allerdings nicht sehr aussagekräftig, denn wegen der flach stehenden Ekliptik am Morgenhimmel braucht Saturn sehr lange, um auf Höhe zu klettern: So finden wir ihn am Morgen des 31. Mai um 04:34 Uhr, wenn die Sonne sechs Grad unter dem Horizont steht und die bürgerliche Dämmerung beginnt, erst 17,5 Grad über dem Südosthorizont. Mit seiner scheinbaren Helligkeit von 1,0 mag fällt er nicht sehr auf, und eine Teleskopbeobachtung ist in dieser Höhe nicht sehr sinnvoll. Immerhin läutet Saturn das Ende der nun schon mehrere Monate dauernden Planetenflaute ein! Am Morgen des 31. Mai bekommt er überdies Besuch vom abnehmenden Mond; dieser steht 3,4 Grad südwestlich.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Ringplanet trifft Mond | Am 31. Mai begegnet Saturn dem abnehmenden Mond im Abstand von etwa drei Grad.

Uranus steht am 13. Mai in Konjunktion und ist damit unbeobachtbar.