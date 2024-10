Planetenlauf im November: Schattenspiele auf Saturn

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Roter Planet beim Bienenkorb | Mars ist im November in der Nähe des offenen Sternhaufens Messier 44 zu sehen, der im Englischen auch »Beehive« (Bienenkorb) genannt wird. Das Paar kann am besten in den frühen Morgenstunden beobachtet werden.

Jupiter nähert sich seiner Opposition, die er am 7. Dezember erreichen wird. Er ist –2,8 mag hell und wandert rückläufig, also westwärts, durch das Sternbild Stier. Der Gasriese ist fast die ganze Nacht sichtbar: Seine Aufgangszeiten verfrühen sich von 18:51 Uhr am 1. November auf 16:45 Uhr und damit in die Abenddämmerung am Monatsletzten. Entsprechend verschieben sich seine Kulminationszeitpunkte von 02:51 auf 00:43 Uhr. Jupiter erreicht bei seiner Kulmination Horizonthöhen von mehr als 62 Grad – beste Bedingungen für das Beobachten seiner Atmosphäre und Monde! Zum Monatsende erreicht die Jupiterscheibe am Äquator einen Winkeldurchmesser von mehr als 48 Bogensekunden. Man kann zahlreiche Ereignisse der vier großen Jupitermonde beobachten. Der Mond passiert Jupiter am 17. November nördlich.

Saturn gerät am 16. November im Sternbild Wassermann in Stillstand und wird wieder rechtsläufig, bewegt sich also fortan von West nach Ost gegenüber dem Fixsternhimmel. Der 0,9 mag helle Ringplanet geht am 1. November um 01:58 Uhr unter, am 30. November bereits um 00:05 Uhr. Er ist damit ein Planet der ersten Nachthälfte und zur Monatsmitte für gut sieben Stunden zu sehen. Im Teleskop präsentiert sich Saturn mit einer 18 Bogensekunden großen Planetenscheibe und 42 Bogensekunden breiten, zu ungefähr 2,4 Grad geöffneten Ringen. Besonders spannend sind die Verfinsterungen und Schattenwürfe seines größten Monds Titan, die sich in diesem Monat beobachten lassen: Am 12. November ab 20:45 Uhr und am 28. ab 19:35 Uhr verschwindet Titan jeweils im Saturnschatten. Die Eintritte dauern etwa eine halbe Stunde. Am 4. November streift der Titanschatten ab 22:01 Uhr den Planeten an dessen Südpol, was schwierig zu beobachten sein dürfte. Besser sichtbar sollte der vollständige Schattenwurf am 20. November ab 20:38 Uhr sein. Schattenwürfe von Titan hat man in Europa seit dem Jahr 1980 nicht mehr sehen können! Der Mond begegnet Saturn am 10. und 11. November.

Uranus steht am 17. November rund sechs Grad südwestlich des offenen Sternhaufens der Plejaden (Messier 45) im Sternbild Stier in Opposition. Der Planet ist die gesamte Nacht zu sehen und mit seiner scheinbaren Helligkeit von 5,6 mag unter dunklem Himmel mit bloßem Auge zu erblicken. Im Teleskop erkennt man Uranus als 3,8 Bogensekunden großes, grünliches Scheibchen. Seine Opposition bietet eine gute Gelegenheit, mit dem Teleskop nach den hellsten Uranusmonden Ausschau zu halten: Am ehesten gelingt die Sichtung bei Titania (13,8 mag) und Oberon (14,0 mag), weil sie sich mehr als 30 Bogensekunden von ihrem Planeten entfernen. Schwieriger sind Ariel (14,3 mag) und Umbriel (14,9 mag), weil sie schwächer sind und sich näher am hellen Uranus befinden. Ein Teleskop ab 30 Zentimeter Öffnung sollte zumindest die beiden helleren zeigen; ruhige Luft und hohe Vergrößerung sind vorausgesetzt. Die Positionen der Uranusmonde kann man sich mit Planetariumsprogrammen wie Stellarium anzeigen lassen.