Planetenlauf im September 2025: Ein Monat voller Himmelsschauspiele

Merkur lässt sich am Monatsanfang kurz am Morgenhimmel erblicken. Wenn am 1. September die bürgerliche Dämmerung um 06:02 Uhr MESZ beginnt, befindet sich der –1,3 mag helle Planet genau fünf Grad über dem Ostnordosthorizont. Damit endet seine Morgensichtbarkeit, die Mitte August ihren Höhepunkt hatte: Bis zum ersten Septemberwochenende taucht Merkur in die Dämmerung ab. Am 13. September steht der Planet in oberer Konjunktion. Den Rest des Monats bleibt er unsichtbar, weil er sich nach der Konjunktion wegen der flachen Ekliptik nicht aus der Abenddämmerung lösen kann.

Venus wandert vom 31. August bis zum 2. September in etwa einem Grad Abstand südlich am Sternhaufen der Krippe – auch Praesepe oder Messier 44 genannt – im Sternbild Krebs (lateinisch: Cancer) vorbei. Sie leuchtet mit –3,9 mag am Morgenhimmel. Ihr Aufgang verschiebt sich im Monatslauf von 03:40 Uhr auf 05:01 Uhr. Ihre Horizonthöhe bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung, also bei einem Sonnenstand von –6 Grad, nimmt von 21 Grad am 1. September auf 16 Grad am Monatsletzten ab. Im Teleskop präsentiert sich die Venus zur Monatsmitte als knapp zwölf Bogensekunden großes, zu 88 Prozent beleuchtetes Scheibchen – Tendenz schrumpfend. Am 19. September wird es gleich zweimal spannend: Zum einen begegnet Venus an diesem Morgen dem 1,4 mag hellen Stern Regulus (Alpha Leonis) im Löwen. Der minimale Abstand bei dunklem Himmel beträgt etwa 45 Bogenminuten. Später ist zudem die Taghimmelbedeckung der Venus durch den 27 Tage alten Mond beobachtbar, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Sie beginnt um 14:07 Uhr am schmalen, hellen Mondrand und endet um 15:22 Uhr. Venus' Flächenhelligkeit ist groß genug, um sie im Teleskop am Taghimmel sehen zu können – sie ist heller als die des Mondes. Allerdings steht das Paar zum Zeitpunkt der Bedeckung nur zirka 26 Grad nordwestlich der Sonne. Versierten Beobachtern wird es gelingen, den Planeten aufzuspüren, doch dabei ist große Vorsicht angezeigt. Auf keinen Fall darf direktes Sonnenlicht in das Teleskop fallen! Eine Vorgehensweise für parallaktisch montierte Teleskope geht so: Zunächst lässt man sich von einem Planetariumsprogramm die Rektaszensions- und Deklinationskoordinaten von Sonne und Venus anzeigen und berechnet deren Winkeldifferenzen. Sodann peilt man mit einem Sonnenfilter vor der Optik die Sonne an und zentriert die Sonnenscheibe. Nun bewegt man das Teleskop um die berechneten Koordinatendifferenzen in Rektaszension und Deklination zur Venus. Ist das Teleskop auf die Position der Venus gerichtet und zeigt ganz sicher nicht mehr in die Sonne, kann man den Filter abnehmen, und man sollte die Venus in einem Weitwinkelokular erkennen können. Ein Rotfilter hilft, den blauen Himmelshintergrund abzudunkeln.

Mars geht noch in der Abenddämmerung unter. Der äußere Nachbar der Erde ist in diesem Monat nicht beobachtbar.