Planetenlauf im Januar 2026: Jupiter ist Planet des Monats

Mars erreicht seine Konjunktionsstellung am 9. Januar – auch unser äußerer Nachbarplanet ist damit im Januar nicht zu sehen.

Jupiter steht am 10. Januar in Opposition: Einen Tag zuvor erreicht er einen Abstand von 4,2 Astronomischen Einheiten oder 633 Millionen Kilometern von der Erde – seine minimale Distanz in diesem Jahr. Der Riesenplanet lässt sich praktisch die gesamte Nacht optimal beobachten. Zur astronomischen Mitternacht erreicht er Horizonthöhen von mehr als 62 Grad. Wir finden ihn, –2,7 mag hell, im Sternbild Zwillinge und wenige Grad südlich der hellen Sterne Kastor und Pollux. Dort begegnet ihm in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar der Vollmond; er passiert den Planeten in rund 3,5 Grad Abstand nördlich (siehe »Mond und Jupiter«). Zur Monatsmitte begegnet Jupiter dem 3,5 mag hellen Stern Delta Geminorum (Wasat) und kommt ihm dabei am 19. Januar auf 27 Bogenminuten nahe, was etwa dem Durchmesser des Vollmonds am Himmel entspricht. Jupiter wandert dabei rückläufig, also Richtung Westen. Im Fernrohr erscheint das Jupiterscheibchen mehr als 46 Bogensekunden groß. Damit genügt schon ein kleines Fernrohr, um bei ruhiger Luft Wolkenstreifen und den Großen Roten Fleck auf der Planetenscheibe erkennen zu können (siehe »Der Planetenkönig aus der Nähe«).

© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Mond und Jupiter | Am Abend des 3. Januar begegnet der Erdtrabant dem König der Planeten. Beide befinden sich in der Nähe des 3,5 mag hellen Sterns Wasat (Delta Geminorum, δ Gem), dem Jupiter zum 19. des Monats noch mehr auf die Pelle rückt.

Saturn erscheint zum Jahresbeginn bei Ende der Dämmerung fast genau im Süden. Der 1,0 mag helle Ringplanet steht an der Grenze der Sternbilder Wassermann und Fische und erreicht rund 36 Grad Horizonthöhe. Im Lauf der ersten Nachthälfte sinkt er an den westlichen Horizont: Seine Untergangszeiten verfrühen sich von 23:10 Uhr MEZ am Neujahrsabend auf 21:26 Uhr am 31. Januar. Damit verbleiben zum Monatsende noch knapp drei Stunden für die Beobachtung des Planeten und seiner Monde. Vier Januarabende sollte man sich dafür besonders dick anstreichen: Am 1. und am 17. Januar bedeckt die Saturnscheibe den größten Mond des Ringplaneten, Titan. Ein- beziehungsweise Austritt dauern dabei jeweils knapp 20 Minuten. Beim Eintritt ist der Himmel in beiden Fällen noch recht hell, vor allem am 17., wenn mit Bedeckungsbeginn die Sonne untergeht. Bei den Austritten steht Saturn bereits sehr tief (zu den genauen Zeiten siehe SuW 10/2024, S. 52). Am 9. und am 25. Januar zieht Titan vor seinem Planeten vorbei; der Planet geht in beiden Fällen unter, während sein Mond noch vor der Planetenscheibe steht. Es sind dies die letzten Titanereignisse der aktuellen Serie für Mitteleuropa – am 2. Februar ergibt sich die letzte Bedeckung. Mitte des Monats zeigt sich der Saturnring unter einem Öffnungswinkel von 1,5 Grad, mit Blick auf die Südhemisphäre des Planeten. Die zunehmende Mondsichel begegnet Saturn am 23. Januar.

Uranus wandert rückläufig, also westwärts, durch den westlichen Teil des Sternbilds Stier. Man findet den 5,6 mag hellen Planeten zur Monatsmitte zirka fünf Grad südsüdwestlich des Sternhaufens der Plejaden (Messier 45) in der Nähe zweier ähnlich heller Sterne, 13 und 14 Tauri (5,7 beziehungsweise 6,1 mag hell). Das Beobachtungsfenster des Eisriesen verlagert sich in die erste Nachthälfte: Am 1. Januar kulminiert Uranus um 21:17 Uhr in knapp 60 Grad Höhe und geht um 05:00 Uhr des folgenden Morgens unter. Bis zum Monatsletzten verfrühen sich diese Zeiten auf 19:17 Uhr beziehungsweise 02:59 Uhr. Im Fernrohr zeigt sich Uranus als 3,7 Bogensekunden großes Scheibchen.

Neptun, 7,8 mag hell, finden wir in den Fischen und damit wie im vorigen Jahr nicht weit von Saturn entfernt. Beide Planeten nähern sich an der Himmelssphäre wieder an: Am Neujahrsabend steht Neptun 3,5 Grad, am 31. Januar nur knapp 2 Grad nordöstlich des hellen Ringplaneten, der damit die Aufsuche von Neptun wieder erheblich einfacher macht. Im Fernrohr erkennt man den fernen Planeten bei hoher Vergrößerung an seiner blassblauen, 2,2 Bogensekunden großen Scheibe. Zur Monatsmitte geht Neptun gegen 22:35 Uhr MEZ unter.