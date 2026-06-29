Planetenlauf im Juli 2026: Mars ist zurück

© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Trubel vor dem Goldenen Tor | Mit Mars und Uranus treten in diesem Monat gleich zwei Planeten durch das Goldene Tor der Ekliptik zwischen den offenen Sternhaufen der Plejaden und Hyaden im Sternbild Stier mit seinem markanten Hauptstern Aldebaran. Kurz nach dem Treffen der beiden Planeten gesellt sich noch die abnehmende Mondsichel zur morgendlichen Szenerie.

Jupiter erreicht am 29. Juli seine Konjunktion und positioniert sich damit hinter unserem Tagesgestirn. Theoretisch kann man ihn unter idealen Bedingungen an den ersten Juliabenden noch sehr tief in der Abenddämmerung über dem nordwestlichen Horizont aufspüren; praktisch ist der Riesenplanet den ganzen Monat nahezu unbeobachtbar.

Saturn gerät am 27. Juli im Sternbild Fische in Stillstand und beginnt seine Oppositionsschleife. Der 0,7 mag helle Ringplanet geht am Monatsersten um 01:20 Uhr auf; am 31. Juli erscheint er knapp zwei Stunden früher. Saturn wird damit zum Planeten der zweiten Nachthälfte: Am Monatsende steht er bei Dämmerungsbeginn mehr als 40 Grad hoch. Im Teleskop zeigt er sich dabei als 18 Bogensekunden große Scheibe mit dem um etwa neun Grad geöffneten Ringsystem – der Blick fällt von unserer Perspektive aus auf die Südhemisphäre des Gasriesen. Der abnehmende Mond zieht zwischen dem 7. und 8. Juli in nördlicher Richtung an Saturn vorbei, hält mit mehr als sieben Grad jedoch gebührenden Abstand.

Uranus erscheint frühmorgens über dem nordöstlichen Horizont. Der 5,8 mag helle Planet geht am Monatsersten um 02:59 Uhr und am 31. Juli bereits um 01:05 Uhr auf. Man findet ihn am einfachsten am Morgen des 4. Juli, wenn er nur neun Bogenminuten nordöstlich des helleren Mars steht und gemeinsam mit dem Roten Planeten in das Gesichtsfeld eines hochvergrößernden Fernrohrs passt. Uranus’ scheinbarer Winkeldurchmesser ist mit 3,5 Bogensekunden knapp 1,5 Bogensekunden kleiner als der des Mars. Auffällig ist der Farbunterschied: Uranus leuchtet matt-grün, Mars hingegen in seinem charakteristischen Orange-Rot. Ohne den farbenprächtigen Planeten als Aufsuchhilfe benötigt man eine Karte, um den äußerst lichtschwachen Uranus zu finden. Dieser quert zur Monatsmitte ebenfalls das Goldene Tor der Ekliptik, wenn auch deutlich langsamer als Mars.

Neptun beginnt wie Saturn in diesem Monat seine Oppositionsschleife im Sternbild Fische. Sein Stillstand fällt auf den 8. Juli – nur einen Tag davor huscht noch der abnehmende Halbmond vorbei. Anschließend wandert Neptun rückläufig, also westwärts, über den Fixsternhimmel. Der 7,9 mag helle Planet geht Mitte des Monats um 23:57 Uhr auf und erreicht zu Beginn der morgendlichen Dämmerung immerhin eine Höhe von gut 30 Grad über dem Südosthorizont. Hellstes Objekt und Aufsuchhilfe in seiner Nähe ist Saturn; der Ringplanet steht den gesamten Monat rund 10 Grad östlich von Neptun.