Planetenlauf im Mai 2026: Wachwechsel am Abendhimmel

Merkur erreicht am 14. Mai die obere Konjunktion, steht also von der Erde aus gesehen hinter der Sonne und ist damit für den längsten Teil des Monats unsichtbar. Ende Mai macht er sich jedoch in der Abenddämmerung bemerkbar. Etwa ab dem 25. Mai kann man gegen 22:00 Uhr MESZ versuchen, ihn über dem Nordwesthorizont aufzuspüren – dort steht er allerdings nur vier bis fünf Grad hoch. Bis zum 31. Mai verbessert sich seine Horizonthöhe aber spürbar. Am Monatsletzten steht er bei Ende der bürgerlichen Dämmerung um 22:02 Uhr immerhin rund sieben Grad über dem Horizont und leuchtet mit einer Helligkeit von etwas weniger als –0,6 mag. Er ist der Auftakt einer recht passablen Abendsichtbarkeit des innersten Planeten, die ihren Höhepunkt Mitte Juni zur größten östlichen Elongation erreichen wird.

Venus erreicht Mitte Mai den Höhepunkt ihrer derzeitigen Abendsichtbarkeit – obwohl sie ihre größte östliche Elongation, das heißt ihren maximalen Winkelabstand zur Sonne von 45,9 Grad, erst am 15. August einnehmen wird. Das hat einen einfachen Grund: Der Winkel zwischen dem Westhorizont und der Ekliptik wird in den kommenden Monaten immer flacher. Venus steht also zunehmend tiefer, während die Sonne gleichzeitig immer langsamer hinter dem Horizont verschwindet. Ihre maximale Höhe am abendlichen Himmel von rund 17 Grad gegen Ende der bürgerlichen Dämmerung erreicht sie daher bereits um den 15. Mai. Diese Höhe hält sie praktisch den gesamten Monat bei, genauso wie ihre scheinbare Helligkeit, konstant bei etwa –3,9 mag liegt. Der scheinbare Durchmesser des Venusscheibchens wächst leicht, von anfänglich 12 Bogensekunden auf 13,3 Bogensekunden im Verlauf des Monats. Gleichzeitig nimmt ihre Lichtphase von 88 auf 79 Prozent ab. Am Abend des 18. Mai steht die schmale Sichel des zunehmenden Mondes 4,5 Grad nordwestlich der Venus. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Dauerhaft leben im All Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum 3I/ATLAS – Das wissen wir über den interstellaren Besucher Download (Abo)

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Die Konjunktion des Mars liegt bereits vier Monate zurück, doch der rote Nachbarplanet tut sich weiter schwer gegen die Morgendämmerung. Zu flach steht die morgendliche Ekliptik zum Osthorizont, zu schwach (1,3 mag) leuchtet der Planet. Wer es dennoch versuchen will: Am Morgen des 31. Mai steht Mars um 04:34 Uhr – wenn die bürgerliche Dämmerung einsetzt – knapp fünf Grad über dem Ostnordosthorizont.