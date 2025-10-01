Planetenlauf im Oktober 2025: Planetenshow von Jupiter und Saturn

Merkur ist unsichtbar: Der flinke Planet entfernt sich zwar ostwärts von der Sonne und erreicht am 29. Oktober die größte östliche Elongation mit 23,9 Grad Sonnenabstand, doch die Ekliptik steht zu flach und Merkur zu weit südlich für eine Abendsichtbarkeit. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Dauerhaft leben im All

Venus leuchtet weiterhin –3,9 mag hell am Morgenhimmel. Sie nähert sich der Sonne an, ihre Sichtbarkeit wird damit zunehmend ungünstiger: Am 1. Oktober geht sie um 05:04 Uhr und damit gut zwei Stunden vor der Sonne auf, am 31. erscheint sie um 06:34 Uhr (05:34 Uhr MEZ), knapp 1,5 Stunden vor dem Tagesgestirn. Bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand –6 Grad) steht die Venus damit am Monatsanfang 16 Grad, am Ende nur noch knapp 9 Grad über dem Ostsüdosthorizont. Das Venusscheibchen misst rund 11 Bogensekunden. Die abnehmende Mondsichel steht am Morgen des 19. Oktober 6 Grad westlich der Venus. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Weltformel Download (Abo)

Mars durchkreuzt östlich der Sonne das Sternbild Waage und ist wegen der am Abendhimmel flach zum Horizont verlaufenden Ekliptik unsichtbar.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Jupiter und die Zwillinge | Der König der Planeten hält sich in diesem Monat in der Nähe der beiden Sterne Kastor und Pollux im Sternbild Zwillinge auf. Jupiter ist Objekt der zweiten Nachthälfte.

Jupiter finden wir südlich der hellen Sterne Kastor und Pollux in den Zwillingen. Er ist Planet der zweiten Nachthälfte: Am 1. Oktober geht er um 00:21 Uhr auf, am Monatsletzten bereits um 22:32 Uhr (21:32 Uhr MEZ). Zum Monatsende kulminiert der Riesenplanet gegen 06:25 Uhr (05:25 Uhr MEZ) und damit noch vor Beginn der Morgendämmerung – und das von der Mitte Deutschlands betrachtet in über 61 Grad Höhe. Das verspricht optimale Bedingungen zur Jupiterbeobachtung zum Ende der Nacht. Beobachtungsgelegenheit bieten dabei nicht zuletzt die vier großen Monde des Planeten, von denen zahlreiche Verfinsterungen, Bedeckungen, Durchgänge oder Schattenwürfe zu sehen sind. Besonders am 6., 13., 22. und 29. Oktober lohnt sich der Blick: Dann sind jeweils zwei Mondschatten beziehungsweise zum Teil auch die Monde selbst zeitgleich vor der Jupiterscheibe zu sehen. Der abnehmende Halbmond begegnet Jupiter am 14. Oktober. Er passiert den Planeten nördlich.

Saturn ist nach seiner Opposition im September weiterhin fast die ganze Nacht zu sehen. Man findet den 0,7 mag hellen Planeten im Sternbild Wassermann, an der Grenze zu den Fischen. Er taucht nach Ende der Abenddämmerung im Südosten auf und kulminiert am Monatsersten um 00:36 Uhr, am 31. Oktober um 22:27 Uhr (21:27 Uhr MEZ), und zwar jeweils in etwa 36 Grad Höhe. Seine Untergangszeiten verfrühen sich entsprechend auf 06:23 Uhr (1. Oktober) beziehungsweise 04:15 Uhr (03:15 Uhr MEZ am 31. des Monats). Im Teleskop erscheint Saturn als 19 Bogensekunden große Scheibe mit sehr schmalem, nur zu einem Grad geöffnetem Ringsystem. Viermal kommt es im Oktober zu Erscheinungen des größten Saturnmonds, Titan: Am Morgen des 6. und vom 21. auf den 22. wandert der Mond vor der Saturnscheibe vorbei, am 14. und am 29. Oktober wird er von Saturn bedeckt. Alle vier Ereignisse lassen sich bei ruhiger Luft und hoher Vergrößerung mit Teleskopen ab 150 bis 200 Millimeter Öffnung beobachten, wobei die Schattenwürfe auf Grund des höheren Kontrasts erheblich einfacher wahrnehmbar sind. Eine vollständige Liste dieser und weiterer Titanereignisse ist in SuW 10/2024, S. 53, abgedruckt. Der Mond passiert Saturn in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober nördlich.

© Enrico Enzmann (Ausschnitt) Saturn mit Titan | Der Ringplanet dominiert im Oktober die Nacht. Schauspiele des größten Monds Titan (links unten) laden zum Beobachten ein.

Uranus steht im Stier, wo er sich seiner Oppositionsstellung nähert, die er am 21. November erreichen wird. Er ist 5,7 mag hell und wandert rückläufig, also westwärts, rund 4,5 Grad südlich des Sternhaufens der Plejaden die Ekliptik entlang. Als nächstgelegener freisichtiger Stern kann der 4,4 mag helle 37 Tauri als Aufsuchhilfe dienen; er befindet sich 3,5 Grad nordöstlich von Uranus. Zur Monatsmitte kulminiert Uranus in mehr als 60 Grad Höhe gegen 03:40 Uhr. Er ist damit fast die gesamte Nacht sichtbar. Sein Winkeldurchmesser beträgt 3,8 Bogensekunden.

Neptun, der im September in Opposition stand, ist im Oktober vor allem in der ersten Nachthälfte gut zu beobachten. Man findet ihn in einer recht sternarmen Region im westlichen Teil des Sternbilds Fische. Mit seiner scheinbaren Helligkeit von 7,8 mag ist er nur mit Fernglas oder Teleskop zu sehen. Saturn, der im Sommer noch die ideale Aufsuchhilfe von Neptun war, entfernt sich nun zunehmend Richtung Westen, ist also kaum mehr nützlich. Zu Monatsbeginn steht der Ringplanet noch 3 Grad südwestlich von Neptun. Mitte Oktober kulminiert Neptun um 23:44 Uhr in knapp 39 Grad Höhe.