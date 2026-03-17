Planetenmonde: Zuwachs bei den Monden von Jupiter und Saturn

Die Mondfamilien von Jupiter und Saturn haben weitere Zugänge erfahren, wie das Minor Planet Center (MPC) kürzlich verkündete: Bei Jupiter wurden vier neue Monde bekannt gegeben, beim Ringplaneten Saturn elf. Damit kommt Jupiter nun auf 101 bekannte, natürliche Satelliten, Saturn auf stolze 285. Allen diesen Neuentdeckungen ist gemein, dass sie kleine Himmelskörper mit Durchmessern von wenigen Kilometern sind. Sie umrunden ihre Mutterkörper in weiten Abständen auf elliptischen Bahnen, manche sogar entgegen der Rotationsrichtung der Zentralkörper.

Bei Jupiter wurden zwei der Monde bereits im Jahr 2011 erstmals gesichtet, es bedurfte aber weiterer Beobachtungen, um ihre Bahnen ausreichend genau für eine offizielle Registrierung zu bestimmen. Die beiden anderen Jupitersatelliten wurden in den Jahren 2018 und 2025 das erste Mal dokumentiert. Bei Saturn stammen die Erstbeobachtungen aus den Jahren 2020 und 2023; auch hier waren Nachbeobachtungen erforderlich.

Die neuen Jupiter- und Saturnmonde tragen derzeit nur Katalogbezeichnungen wie S/2011 J 4 oder S/2020 S 45. Dabei steht »S/« für Satellit (Mond) und die Jahreszahl für die Erstbeobachtung. Der darauf folgende Buchstabe gibt Auskunft über die Zugehörigkeit des Objektes: »J« steht für Jupiter, »S« für Saturn. Die letzte Zahl bezieht sich auf die Nummer des Mondes innerhalb einer umfassenden Liste möglicher Entdeckungen. Nicht alle davon werden schließlich als echte Monde bestätigt.