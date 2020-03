Beobachtungstipps: Planetenparade am frühen Morgenhimmel

Merkur erreicht am 24. März seine größte westliche Elongation: 27,8 Grad trennen ihn dann von der Sonne; es ist der größte Winkelabstand in diesem Jahr. Dennoch ergibt sich keine Morgensichtbarkeit: Der Planet verblasst in der Morgendämmerung, bevor er eine ausreichende Horizonthöhe erreicht, weil derzeit die Ekliptik am Morgenhimmel flach steht.

Venus leuchtet unübersehbar hell am Abendhimmel. Ihre scheinbare Helligkeit erreicht zum Monatsende –4,5 mag. Man kann sie damit bei sehr klarer Luft schon am Taghimmel erkennen. Am 24. März steht Venus in größter östlicher Elongation mit einem maximalen Winkelabstand zur Sonne von 46,1 Grad: Sie ist nach Sonnenuntergang über vier Stunden lang zu sehen. Drei Tage später, am 27. März, erreicht Venus die Dichotomie: Das an diesem Tag 24 Bogensekunden große Planetenscheibchen ist genau halb beleuchtet. Bei ihrem Lauf durch das Sternbild Widder passiert Venus zwischen dem 7. und 9. März den 5,9 mag hellen Uranus nördlich. Am Abend des 8. März trennen die beiden 2,2 Grad. Am 28. März steht die zunehmende Mondsichel etwa 7 Grad südlich der Venus (siehe Grafiken unten).

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Mond, Venus, Hyaden, Plejaden | Zum Monatsende begegnen sich Mond, Venus, Hyaden und Plejaden.

Mars wandert ostwärts durch das Sternbild Schütze. Wir finden ihn am Morgenhimmel tief im Südosten. Seine Aufgangszeiten verfrühen sich von 4:24 Uhr am 1. März auf 3:40 Uhr (4:40 MESZ) am Monatsletzten. Zur Mitte und zum Ende des Monats März kommt es zu attraktiven Konstellationen zwischen Mars, Jupiter, Saturn und Mond (siehe Grafik unten). So haben Sie viele Gelegenheiten, um ein stimmungsvolles Astrofoto aufzunehmen. Für Fernrohrbeobachter lohnt sich der Blick zum Roten Planeten noch nicht: Nur 6,4 Bogensekunden »groß« präsentiert sich das Marsscheibchen zum Monatsende am Himmel.

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Mars und Saturn | Ende des Monats, jeweils gegen 5:30 Uhr MESZ, lässt sich die Begegnung von Mars und Saturn verfolgen.

Jupiter bewegt sich ostwärts durch das Sternbild Schütze. Er leuchtet rund –2,0 mag hell. Am Monatsersten geht der größte Planet des Sonnensystems um 4:58 Uhr auf; am 31. März hingegen schon um 3:16 Uhr (4:16 MESZ). Zum Ende der bürgerlichen Dämmerung – wenn die Sonne also sechs Grad unter dem Horizont steht – erreicht der Planet rund zwölf Grad Höhe. Das ist noch recht wenig für eine Beobachtung mit dem Teleskop. Ruhige Luft vorausgesetzt können Frühaufsteher auf der zum Monatsende knapp 37 Bogensekunden (gemessen am Äquator) großen Jupiterscheibe Wolkenstreifen und andere atmosphärische Phänomene wie den Großen Roten Fleck beobachten. In der zweiten Monatshälfte kommt es zu sehenswerten Begegnungen von Jupiter mit Mars und dem abnehmenden Mond – fernab steht der Ringplanet im Osten.