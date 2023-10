Plattentektonik: Überreste einer alten Megaplatte entdeckt

Als Pangäa auseinanderbrach und Australien sich nordwärts bewegte, löste sich Pontus langsam auf, weil die Platte in die Tiefen des Erdmantels subduziert wurde. Gleichzeitig drifteten Borneo und die Philippinen mit ihren Platten in ihre heutigen Positionen. Insgesamt bildet der Großraum heute eine der komplexesten plattentektonischen Regionen der Erde.

Im Gegensatz zu früheren Rekonstruktionen dieses Bereichs entschieden sich van de Lagemaat und van Hinsbergen gegen die Verwendung paläogeomagnetischer Daten, um die Lage der Philippinischen Platte im Lauf der Zeit nachvollziehen zu können. Entsprechende Messungen sind in dieser Region noch kaum vorhanden, was ihren Nutzen einschränkt. Stattdessen betrachtete das Duo die gesamte westliche Pazifikregion und ihren Vorgänger, den Panthalassa-Superozean, der Pangäa umgab. Es arbeitete sich dann rückwärts von der heutigen geologischen Anordnung der Platten bis ins Zeitalter des Juras und gingen dabei vom einfachsten plattentektonischen Szenario aus, das mit geologischen Beobachtungen übereinstimmte.

Die Ergebnisse verweisen auf Fragmente einer alten Platte, die tief in den Erdmantel eingesunken war und deren Reste seismische Wellen stören und ablenken, was sich als charakteristisches Muster in den Daten abzeichnet. Relikte der Pontus-Platte wurden auch auf der philippinischen Insel Palawan sowie im Südchinesischen Meer gefunden, die letztlich mit der untersuchten Borneo-Formation in Verbindung stehen und das Bild vervollständigten.