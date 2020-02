Erdmagnetfeld: Wohin wandert der Nordpol?

Das Erdmagnetfeld tut seltsame Dinge, und niemand weiß warum. Sein Nordpol wandert derzeit um mehr als 50 Kilometer pro Jahr quer übers Polarmeer, und über dem Südatlantik hat es ein ausgeprägtes Loch. Seit Jahrhunderten wird es schwächer. Steht uns ein dramatisches geologisches Ereignis bevor? Viele Fachleute mutmaßen: Der magnetische Nord- und Südpol könnten schon bald ihre Plätze tauschen.

Oder eben nicht. »Das Erdmagnetfeld kehrt sich wahrscheinlich nicht um«, verkündete 2018 eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Monika Korte und Ingo Wardinski vom GeoForschungsZentrum Potsdam in »PNAS«, eine These, die in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen hat. Nicht zuletzt, weil wir dank präziserer Daten und neuer Hypothesen den Dynamo in der Erde immer besser verstehen. Auch sein Verhalten in ferner Vergangenheit ist immer besser bekannt.

Wie oft es zu solchen Polsprüngen kommt, hat im Laufe der Erdgeschichte stark geschwankt. Derzeit kehrt sich das Magnetfeld pro Million Jahre etwa viermal um. In der Ära der Dinosaurier dagegen verharrte es über einen Zeitraum von 40 Millionen Jahren in seiner heutigen Orientierung. Solche Äonen der Stabilität bezeichnen Forscher als »Superchrons«. Inzwischen gibt es Hinweise auf drei solcher Phasen.

Was sie auslöst, wissen Forscher nicht. Und genauso wenig ist geklärt, warum der nächste Polaritätswechsel schon so lange auf sich warten lässt. Die aktuelle Phase gleichbleibender Polarität, Brunhes-Chron genannt, ist die längste der letzten fünf Millionen Jahre. Dabei sind die Wechsel der Polarität ohnehin nur die dramatischsten Erscheinungen eines magnetisch sprunghaften Planeten. Denn auch zwischen diesen Ereignissen ist das Erdmagnetfeld alles andere als stabil und berechenbar. Es verändert sich über Jahrtausende, aber flackert auch auf Zeitskalen von Minuten bis Jahren, an manchen Orten ist es schwächer, an anderen stärker.