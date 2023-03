Post-Vac-Syndrom: Was hinter schweren Impfkomplikationen steckt

Das Spike-Protein unter Verdacht

Was also könnte die Ursache sein? Gemeinsam ist den meisten der in Europa zugelassenen Impfstoffen, dass sie auf das Spike-Protein von Sars-CoV-2 als Antigen setzen. Tatsächlich wurde in einer Studie von jungen Patienten mit Herzmuskelentzündung Spike-Protein im Blut gefunden – anders als bei der ebenfalls geimpften, aber nicht an Herzmuskelentzündung erkrankten Kontrollgruppe. Bei der tauchte jenes Protein nicht in den Blutproben auf.

Eine andere Studie deutet darauf hin, dass eventuell eine falsch gesetzte Injektion Ursache für eine Herzmuskelentzündung sein könnte. Mäuse, denen das Vakzin in die Blutbahn statt in den Muskel injiziert worden war, entwickelten eine Herzmuskelentzündung. Das Robert Koch-Institut empfiehlt deshalb das so genannte Aspirieren bei der Injektion von Covid-Impfstoffen – dabei wird der Kolben der Spritze nach Injektion kurz zurückgezogen. Wenn ein Gefäß getroffen wurde, kommt Blut in die Spritze. Derjenige, der sie verabreicht hat, kann an einer anderen Stelle neu ansetzen, um stattdessen den Muskel zu treffen.

Zu den Indizien für eine Rolle des Spike-Proteins in der Blutbahn passt auch, dass Herzmuskelentzündungen nach Infektion weitaus häufiger sind als nach Impfung: Bei einer Infektion wird in der Regel sehr viel mehr Spike gebildet als nach einer Impfung. »Bei der Impfung wird eine umschriebene Menge Antigen gebildet«, sagt Onur Boyman. »Während der Infektion schießt die Produktion von Virusprotein dagegen vollkommen unkontrolliert in die Höhe.« Denn der Impfstoff vermehrt sich nicht, während das Virus sich im Körper exponentiell vervielfältigt. »Das trägt wahrscheinlich dazu bei, dass die Impfstoffe weniger Komplikationen verursachen als die Infektion«, sagt Friedemann Weber, Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Gießen. »Zusätzlich werden bei einer Infektion jede Menge anderer Virusproteine gebildet, die etwa das Immunsystem des Wirtsorganismus behindern.«

»Bei der Impfung wird eine umschriebene Menge Antigen gebildet. Während der Infektion dagegen schießt die Produktion von Virusprotein in die Höhe« Onur Boyman

Ob das Spike-Protein in der Blutbahn der einzige und entscheidende Faktor ist, ist bislang unklar. Ein durchaus wahrscheinlicher Mechanismus wäre aber die so genannte molekulare Mimikry. Das bedeutet, dass einige Menschen als Reaktion auf das Spike-Protein Antikörper bilden könnten, die sich versehentlich gegen den eigenen Körper richten, eine so genannte Autoimmunreaktion. »Die menschliche Immunantwort ist auf molekularer Ebene individuell so unterschiedlich, dass es wahrscheinlich solche Ähnlichkeiten gibt«, sagt Onur Boyman. Auch T-Zellen sind davon betroffen, denn sie erkennen jeweils nur kleine Proteinfragmente. Hinweise dafür gibt es, eine detaillierte Analyse des Spike-Proteins zeigte, dass einige Abschnitte menschlichen Proteinen sehr ähneln.

Die Rolle der eigenen Antikörper

»Es ist derzeit sehr schwierig zu klären, ob Antikörper und T-Zellen gegen das Spike-Protein bei den betroffenen Menschen auch körpereigene Strukturen attackieren«, sagt Onur Boyman. »Dafür müsste man alle individuellen menschlichen Proteine auch in 3-D-Struktur kennen, was im Moment noch nicht möglich ist.« Er findet den Mechanismus aber plausibel.

Nach der Molecular-Mimikry-Hypothese wäre die Anfälligkeit für solche Autoimmunreaktionen erblich. »Das Risiko bestünde dann insbesondere bei einer Infektion – mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit«, sagt Onur Boyman. Der Leiter der Post-Vac-Sprechstunde in Marburg, Bernhard Schieffer, untersucht jüngere Frauen, die überproportional häufig Autoimmunerkrankungen, Lebensmittelunverträglichkeiten, chronische Darmerkrankungen oder Entzündungen durch das Epstein-Barr-Virus, den Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers, haben. »Es ist ein bekanntes Phänomen, dass eine Autoimmunerkrankung durch eine Impfung oder noch stärker durch einen Infekt aufflammen kann«, sagt Onur Boyman.