Klimaschutz: Strom im Tank

»Wir brauchen in den kommenden Jahren einen jährlichen Ausbau im zweistelligen und Mitte des kommenden Jahrzehnts im dreistelligen Megawattbereich. Ab Ende des Jahrzehnts muss der Zubau dann mindestens ein Gigawatt betragen« (Christopher Hebling)

Bislang sind in Deutschland etwa drei Dutzend Power-to-Gas-Anlagen in Betrieb, hat der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs (DVGW) gezählt. Zusammen kommen sie auf eine Leistung von rund 30 Megawatt. Sie können gerade einmal so viel Strom verwerten wie zehn moderne Windräder an Land liefern, wenn sie auf Hochtouren laufen. Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, muss die installierte Leistung daher schnell und stark wachsen. »Wir brauchen in den kommenden Jahren einen jährlichen Ausbau im zweistelligen und Mitte des kommenden Jahrzehnts im dreistelligen Megawattbereich. Ab Ende des Jahrzehnts muss der Zubau dann mindestens ein Gigawatt betragen«, erklärt Christopher Hebling, Leiter Wasserstofftechnologien am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE).

Solche Raten sind nur dann zu erreichen, wenn Power to Gas und Power to X sehr schnell zu einem attraktiven Geschäftsmodell werden. Das ist derzeit jedoch längst nicht der Fall. Die bereits installierten Anlagen sind bei Weitem nicht rentabel – und das müssen sie auch nicht sein, da sie allein den Zweck haben, Betriebskonzepte zu testen und Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln. Deshalb spielt für die Betreiber bislang auch kaum eine Rolle, dass die Anlagen noch sehr teuer sind. Das liegt vor allem daran, dass sie noch weitgehend per Hand hergestellt werden. Eine Skalierung der Fertigung würde bewirken, dass die Preise deutlich sinken.

Förderung für die noch teuren Anlagen

Gelöst werden könnte dieses typische Henne-Ei-Problem sehr junger Märkte – die Kosten sind hoch, weil keiner investiert; keiner investiert, weil die Kosten hoch sind – durch eine zeitlich befristete Förderung in Form von Ausschreibungen. Ein Modell dafür hat kürzlich die Power-to-X-Allianz, ein Zusammenschluss von Verbänden und Unternehmen der Energiewirtschaft, vorgelegt. »Wir schlagen einen Mechanismus vor, der gezielt den CO 2 -Vermeidungseffekt von Power-to-X-Technologien inzentiviert. Für jede Tonne CO 2 aus fossilen Energieträgern, die durch die Nutzung von erneuerbaren Energieträgern aus Power to X ersetzt wird, wird ein Innovationsbonus gutgeschrieben«, erklärt Melanie Form, eine der Sprecherinnen der Allianz. Ausgezahlt werden könnten diese Boni etwa über die staatliche KfW-Bank. Deren Höhe soll über Ausschreibungen ermittelt werden. Der Dachverband schlägt vor, über fünf Jahre hinweg jährlich jeweils eine Elektrolyseleistung von einem Gigawatt auszuschreiben.

Eine andere Hürde für den Markthochlauf ist die Einstufung des Strombezugs von Power-to-Gas-Anlagen als so genannter Letztverbrauch. Diese Regelung hat zur Folge, dass die Anlagenbetreiber für den eingesetzten Strom Abgaben wie die EEG-Umlage und unter Umständen auch Netzentgelte bezahlen müssen – ein wesentlicher Grund dafür, dass grüner Wasserstoff und damit produzierte Kraft- und Brennstoffe heute noch sehr teuer sind. So kostet die Produktion eines Liters strombasierten Diesels in Deutschland laut einer Studie der Deutschen Energie-Agentur (dena) und dem Beratungsunternehmen Ludwig-Bölkow-Systemtechnik unter den gegenwärtigen Bedingungen bis zu 4,50 Euro.

»Technisch gesehen könnten wir schon morgen damit anfangen, unsere Produktion auf fast komplett CO 2 -freie Verfahren umzustellen, weil die nötigen Technologien bereits etabliert sind« (Volker Hille)

Doch auch mit einer Umlagenbefreiung ist nicht zu erwarten, dass die grünen Energieträger schon bald günstiger sein werden als ihre fossilen Pendants. Die derzeit intensiv diskutierte CO 2 -Bepreisung würde an diesem Ungleichgewicht ebenfalls – zumindest kurzfristig – nichts ändern. Daher brauchen industrielle, gewerbliche und private Verbraucher andere Anreize, um sich für Energieträger und Produkte zu entscheiden, die mit grünem Wasserstoff hergestellt wurden. Momentan habe das für Kunden noch keinen ökonomischen Wert, klagt Volker Hille, Leiter Corporate Technology bei der Salzgitter AG. »Technisch gesehen könnten wir schon morgen damit anfangen, unsere Produktion auf fast komplett CO 2 -freie Verfahren umzustellen, weil die nötigen Technologien bereits etabliert sind. Dafür müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen«, erklärt Hille.

Auch im Wärmesektor wird der Einsatz klimaneutraler, strombasierter Brennstoffe nicht belohnt. Ein möglicher Ansatzpunkt wäre hier, für deren Verwendung einen Bonus bei der Erfüllung von Klimaschutzvorgaben zu gewähren. So könnten zum Beispiel die Anforderungen an den Wärmeschutz von Neubauten etwas geringer ausfallen, falls sich die Bauherren verpflichten, ausschließlich mit Power-to-X-Brennstoffen zu heizen.