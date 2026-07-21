Szenenews aus der Astronomie: Auszeichnungen der Astronomischen Gesellschaft für das Jahr 2026

Jedes Jahr ehrt die deutsche Astronomische Gesellschaft (AG) Personen, die sich in der astronomischen Forschung und in der Vermittlung der Astronomie besonders verdient gemacht haben. Im Juli gab der Vorstand bekannt, wer ausgezeichnet wird: Marta Volonteri erhält die Karl-Schwarzschild-Medaille, Cornelis P. Dullemond den Astrophysikalischen Softwarepreis, Caroline Gieser den Ludwig-Biermann-Preis, Maximilian Häberle den Promotionspreis, Florian Freistetter den Bruno-H.-Bürgel-Preis und Klaus Hünig den Hans-Ludwig-Neumann-Preis. Alexander Leukert und Leon Heinisch wurden mit dem Jugend-forscht-Sonderpreis ausgezeichnet.

Die AG verleiht die Karl-Schwarzschild-Medaille 2026 an Marta Volonteri, Directrice de Recherche am Institut d’Astrophysique de Paris (CNRS). Sie wird für ihre wegweisenden Beiträge zum Verständnis der Entstehung und Entwicklung massereicher Schwarzer Löcher sowie deren Rolle bei der Entwicklung des Universums ausgezeichnet. Ihre Arbeiten haben unser Verständnis grundlegend erweitert, wie Schwarze Löcher mit Massen von Millionen bis Milliarden Sonnenmassen in den Zentren von Galaxien entstehen und wie ihre Entwicklung eng mit Galaxien und großräumigen kosmischen Strukturen verknüpft ist. Durch die Verbindung theoretischer Modellierung mit der Interpretation astronomischer Beobachtungen hat sie das entscheidende Zusammenspiel zwischen dem Wachstum Schwarzer Löcher, der Galaxienentstehung, Akkretionsprozessen, Sterndynamik und der Entwicklung des Universums bei hohen Rotverschiebungen aufgezeigt.

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Für die Konzeption, Entwicklung und langjährige Betreuung der Strahlungstransport-Software RADMC-3D verleiht die AG den Astrophysikalischen Softwarepreis 2026 an Cornelis P. Dullemond. RADMC-3D ist ein weitverbreitetes Softwarepaket in der modernen Astrophysik. Es bietet Forschenden einen leistungsfähigen Rahmen zur Modellierung des Strahlungstransports in Gasen und Staub sowie zur Erzeugung synthetischer Beobachtungsdaten, die direkt mit astronomischen Messungen verglichen werden können. Durch seine breite internationale Nutzung hat RADMC-3D wesentlich dazu beigetragen, theoretische Modelle in überprüfbare Vorhersagen zu überführen und bedeutende Fortschritte beim Verständnis des Universums zu ermöglichen. Seit dem Jahr 2010 ist Dullemond Professor an der Universität Heidelberg.