PROTACs: Proteinkiller - die neuen Wundermedikamente?

Die Wirkdauer hängt dann davon ab, wie schnell die Zelle das entsprechende Protein wieder neu herstellen kann: »Das ist vollkommen unterschiedlich für die Proteine und auch abhängig vom jeweiligen Zelltyp. Das hat wirklich ein enormes Potenzial.« So könnte aus der täglichen Tablette zum Beispiel eine Einnahme im Zwei-Wochen-Rhythmus werden und dadurch die Nebenwirkungen reduzieren – so zumindest die Hoffnung.

Angriff auf die Endgegner

Möglicherweise kann man die zweiarmigen Moleküle sogar präzise für genau den einen gewünschten Zelltyp maßschneidern: »Bisher binden alle diese Wirkstoffe hauptsächlich an zwei verschiedene E3-Ligasen. In unserem Körper finden sich jedoch mehr als 600 dieser Ligasen, einige davon sind nur in ganz bestimmten Geweben vorhanden. Ein Schwerpunkt unserer Forschung beruht darauf, dass wir kleine Moleküle finden, die an diese gewebespezifischen E3-Ligasen binden, und wir somit den Ort der Aktivität der Wirkstoffe gezielt steuern können», berichtet Alexander Buntru.

Zeigen die ersten klinischen Studien, dass die PROTACs auch in Patienten effizient ihre Zielproteine abbauen, werden die Firmen wohl verstärkt PROTACs gegen bisher als »undruggable« betrachtete Zielmoleküle testen. So berichtet die Firma Arvinas bereits in ihrem Internetauftritt über ein PROTAC gegen das mit der Alzheimerkrankheit assoziierte Tau-Protein. Dieses Protein ist chemisch verändert und wird nicht mehr so effizient abgebaut; es kommt zu Ablagerungen von Tau in den Nervenzellen. Das lässt diese Zellen im Gehirn letztendlich absterben.

In präklinischen Versuchen reduzierte das PROTAC die Menge an Tau im Gehirn von Mäusen nach direkter Injektion in ein Gehirnareal um bis zu 50 Prozent. Auch von der Entwicklung weiterer PROTACs gegen Tau und das an der Parkinsonkrankheit beteiligte Protein α-Synuclein ist die Rede – beide sollen die Blut-Hirn-Schranke durchqueren können und müssten nicht direkt gespritzt werden.

Für die Suche nach möglichen Bindungsstellen für kleine Moleküle in bisher nicht angreifbaren Proteinen kooperiert das Pharmaunternehmen Novartis bereits mit einer großen Universität: Es gründete mit Forschern der University of California in Berkeley das Novartis-Berkeley Center for Proteomics and Chemistry Technologies. Gleichzeitig stehen sie mit einem von ihnen entwickelten PROTAC ebenfalls kurz vor einer ersten klinischen Studie. Viele dieser als »undruggable« angesehenen Ziele finden sich in der Krebsforschung – vor allem die Transkriptionsfaktoren, die die Aktivität unserer Gene und damit die Menge der verschiedenen Proteine in der Zelle kontrollieren, stehen im Fokus der Suche.

Ein Beispiel dafür ist das Protein c-MYC, das bei 70 Prozent aller Krebsarten übermäßig produziert wird und die Tumorzellen unkontrolliert wachsen lässt. Bis heute gibt es keine Substanz, die etwas gegen c-MYC ausrichten kann. PROTACs könnten das ändern. Ein weiteres riesiges Anwendungsfeld für diese Chimären sind Infektionskrankheiten, zum Beispiel die Bekämpfung multiresistenter Bakterien sowie aller Viren, gegen die es bisher nur wenige Wirkstoffe gibt.

Hype oder Heilsbringer?

»Es können zwar lediglich Krankheitserreger gegriffen werden, die sich innerhalb der Zellen aufhalten, da sich nur dort die E3-Ligasen befinden. Aber dazu zählen sämtliche virale Infektionen und diverse bakterielle Erreger wie Chlamydien und das Mycobacterium leprae«, erzählt Andreas Weiss. Er erklärt, dass die neue Technologie theoretisch auch Arzneimittelresistenzen umgehen könnte, da ihre Wirkung nicht von den funktionellen Taschen der Zielproteine abhängig ist, wie das bei den klassischen kleinen Molekülen der Fall ist.

»Sobald ein Zielprotein festgelegt ist, identifizieren wir durch ein Screening-Programm im besten Fall gleich mehrere kleine Moleküle, die dieses Protein an unterschiedlichen Stellen binden.« Deren Entwicklung werde parallel vorangetrieben, so der Forscher: »In der Klinik würde dann erst mal nur eine der Chimärenvarianten eingesetzt – man hätte aber weitere Wirkstoffe direkt in der Hinterhand, wenn die Mikroben sich unter dem Selektionsdruck verändern und die ursprüngliche Variante nicht mehr daran binden kann.«

Doch erst einmal wartet die Branche gespannt darauf, ob die PROTACs die hochgesteckten Erwartungen erfüllen können. Im Herbst 2019 erwartet die Firma Arvinas die ersten Ergebnisse der klinischen Studie mit ihrem PROTAC gegen Prostatakrebs. Und selbst wenn diese erfolgreich ist, müssen die Wirkstoffe danach erst einmal beweisen, dass sie auch die unerreichbaren Proteine wirklich erwischen und abbauen können. Erst dann wird klar, ob PROTACs die neuen Zauberkugeln sind – oder der nächste Fehlschlag.