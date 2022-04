Psilocybin: Zauberpilze knüpfen neue Hirnnetzwerke

Psilocybin, der halluzinogen wirkende Stoff in »Zauberpilzen«, wird seit einiger Zeit unter ärztlicher Kontrolle zur Therapie eingesetzt: Die Substanz kann bei Depressionen, Zwangsstörungen, Suchterkrankungen und anderen psychiatrischen Erkrankungen wirken. Die Ursache für den in verschiedenen Studien bestätigten Erfolg der Rauschdroge ist allerdings nicht genau verstanden. Eine neue Untersuchung deutet nun darauf hin, dass Psilocybin die Verbindungen zwischen Hirnbereichen verändert und die Funktion der neuronalen Netzwerke dabei neu ausrichtet. So könnte die Droge Menschen mit Depressionen helfen, bei denen andere Methoden bisher nicht anschlugen.

Die aktuelle Studie ist im Fachblatt »Nature Medicine« erschienen. Die Forschenden um den britischen Psychologen und Neurowissenschaftler Robin Carhart-Harris von der University of California in San Francisco haben bei 59 Probanden aus zwei klinischen Studien mit Magnetresonanzbildern untersucht, ob sich das Gehirn strukturell verändert, wenn Psilocybin zur Behandlung eingesetzt wird. Zur Auswertung verglichen sie die Bilder mit Hirnscans von mit der Rauschdroge behandelten Patienten mit Aufnahmen von solchen, die stattdessen das Antidepressivum Escitalopram bekommen hatten.

Demnach erhöhte sich nur im Gehirn der mit Psilocybin therapierten Menschen die funktionale Konnektivität der neuronalen Netzwerke – wobei die Zunahme mit der Linderung der Symptome der Depression korrelierte, schreiben die Forscher. Bei den Personen aus der mit dem gängigen Antidepressivum behandelten Kontrollgruppe waren keine solchen Gehirnveränderungen zu erkennen. Schon zuvor hatten klinische Studien belegt, dass der Wirkstoff aus den Pilzen schneller und nachhaltiger gegen die Depressionssymptome wirkt.

Ebenso war bereits vermutet worden, dass die funktionelle Konnektivität – also die Art und Weise, wie die Hirnareale zusammenarbeiten – im Zuge einer Depression stark zurückgefahren wird. Psychedelika wie Psilocybin scheinen dem entgegenzuarbeiten, indem sie mehr und andere Verknüpfungen zwischen Hirnnetzwerken fördern. Womöglich erlaubt das Patienten neue Sicht- und Empfindungsweisen und einen frischen Umgang mit ihrer Situation, was der Heilung dienen kann.