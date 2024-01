Diagnostik: Bin ich depressiv?

Manche körperliche Erkrankungen können hingegen auch eine Depression auslösen. Ein typisches Beispiel ist eine Unterfunktion der Schilddrüse. »Ein organischer Befund und eine Depression schließen sich nicht aus. Sind die Diagnosekriterien der Depression erfüllt, liegt eine Depression vor. Beide Erkrankungen sollten dann gezielt behandelt werden«, erklärt Christine Reif-Leonhard. Denn: »Therapiert man nur die Fehlfunktion der Schilddrüse, beseitigt das allein die Depressionssymptome nicht.«

Eine typische Ärzte-Odyssee

Die erste Anlaufstelle, wenn man sich anhaltend schlecht fühlt, wenn Energie und Lebensfreude fehlen, ist der Hausarzt oder die Hausärztin. Er oder sie kann eine erste Diagnose stellen und das weitere Vorgehen planen, etwa entscheiden, ob eine ambulante Psychotherapie oder eine psychiatrische Behandlung sinnvoll sind. Teils wird in der hausärztlichen Praxis schon eine Blutuntersuchung vorgenommen, um andere Ursachen auszuschließen. Speziellere Tests erfolgen meist erst in Kliniken oder Spezialambulanzen, wenn das standardmäßige Vorgehen keine Wirkung gezeigt hat. »Im Akutfall, etwa wenn Suizidgedanken auftauchen, sollte man sich sofort in einer psychiatrischen Klinik vorstellen. Man braucht dafür keine Überweisung. Man kann einfach hingehen und es ist rund um die Uhr ein Dienstarzt im Haus, mit dem man in Ruhe sprechen kann«, rät Christine Reif-Leonhard.

Armin Rösls Weg durch das Gesundheitssystem war alles andere als geradlinig. Ihn führte der Gang zum Hausarzt zunächst auf die falsche Fährte. Blutanalyse und EKG zeigten zwar keine Auffälligkeiten, trotzdem glaubte auch der Allgemeinmediziner an ein Herzproblem. »Er gab mir ein mobiles Blutdruckmessgerät mit. Damit überwachte ich meinen Körper dann noch penibler und wurde immer ängstlicher.« Weil sich sein Befinden nicht besserte, folgte eine nicht ganz untypische Ärzte-Odyssee. Der Orthopäde, den er aufsuchte, sagte: Es ist die Wirbelsäule. Für den Physiotherapeuten war klar: eine Verspannung im Genick. Doch auch Einrenkversuche und Massagen brachten keine Linderung. Ein Hirntumor? Alles normal, gab der Radiologe Entwarnung, als er sich das MRT-Bild von Rösls Kopf ansah. Oder doch ein Schaden am Gleichgewichtsorgan? Die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin fand nichts.

Themenwoche »Depression« Müde, lustlos, niedergeschlagen: Solche Phasen kennt nahezu jeder. Aber ist das schon eine Depression – und wenn ja, was dann? Welche Rolle der Körper dabei spielen kann, wie man die richtige Therapie findet und was sonst noch dabei hilft, aus dem seelischen Tief wieder herauszukommen: Diese und noch mehr Fragen rund um Depressionen beantwortet »Spektrum.de« in den folgenden Beiträgen. Diagnose: Bin ich depressiv? Ursachen: »Das Problem kann auch körperlich sein« Ratgeber: Welche Psychotherapie passt zu mir? Ursachen: Der lange Schatten der Gesellschaft Ratgeber: Das können Betroffene selbst tun Partnerschaft: Zu zweit durch die Krise Experimentelle Therapien: Neue Wege aus der chronischen Depression

Mittlerweile hatten sich zu den übrigen Symptomen düstere Gedanken gesellt. Die Suche nach Antworten war zermürbend, Armin Rösl wusste nicht mehr weiter. Erst als ein anderer Allgemeinmediziner die Psyche ins Spiel brachte, machte es klick bei ihm. Er weinte wie ein Kind. »Ich hatte mir die ganze Zeit nicht eingestanden, wie traurig ich war und wie wertlos ich mich fühlte.« Obwohl psychischen Erkrankungen oft ein noch größeres Stigma anhaftet als körperlichen, war er erleichtert, als er die Worte hörte: »Was Sie haben, ist eine Depression.«