Der US-amerikanische Anthropologe und Ethnologe Edward T. Hall (1914-2009) trug entscheidend dazu bei, diese Unterschiede aufzudecken. Dazu beobachtete und befragte er Einheimische, analysierte Schriftstücke und Institutionen verschiedener Kulturen und verglich diese als einer der ersten seines Fachs im Hinblick auf deren Umgang mit Zeit. Für die Deutschen vergeht die Zeit nach Halls Theorie linear: Sie ist begrenzt und kann somit auch "verschwendet" werden. Das Geschehen läuft Schritt für Schritt nacheinander ab, und produktive Phasen und Pausen werden streng voneinander getrennt. Die meist individualistisch geprägten Kulturen mit einem linearen Zeitkonzept legen demnach Wert auf Pünktlichkeit, mögen keine Unterbrechungen, planen ihren Alltag sehr genau und beschränken sich gerne auf eine Tätigkeit auf einmal. Das ist möglicherweise mit ein Grund, warum uns erzwungene Pausen so sehr belasten: Sie drohen, diesen strengen Zeitplan durcheinanderzubringen.

Was uns selbstverständlich erscheint, kommt Menschen aus traditionell-kollektivistischen Regionen Südamerikas, Asiens oder Afrikas wahrscheinlich allzu rigide vor. Menschen aus diesen Kulturkreisen versuchen laut Hall meist, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen, unterscheiden dafür aber weniger zwischen Arbeit und Freizeit oder unproduktiven und produktiven Phasen. Einige Anthropologen führen das darauf zurück, dass in deren Vorstellung die Zeit nicht unbedingt linear, sondern vielmehr zirkulär verginge.

Das Leben als ein endloser Kreislauf

Wie die natürlichen Kreisläufe von Tag und Nacht oder Ebbe und Flut kehre sie verlässlich wieder: Auf jeden Abend folgt ein neuer Morgen. Wer ein solches Zeitkonzept habe, orientiere sich verstärkt an wiederkehrenden Routinen und sozialen Ereignissen wie Festen und Bräuchen. Die in diesen Gegenden vorherrschenden Religionen beinhalten häufig eine zyklische Sicht auf das Leben, etwa "samsara", den endlosen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt im Buddhismus und Hinduismus. Diese grobe Einteilung der Vielfalt an Kulturen ist allerdings umstritten.

Viele Erkenntnisse über den kulturellen Umgang mit Zeit, die Hall und seine Kollegen mit heuristischen Methoden gewannen, konnten jedoch mittlerweile empirisch abgesichert werden. In einer vergleichenden Studie zwischen US-Amerikanern und Brasilianern zeigte der Sozialpsychologe Robert Levine von der California State University in Fresno, dass Brasilianer tatsächlich eher dazu neigen, zu Verabredungen zu spät zu kommen, umgekehrt aber auch verständnisvoller sind, wenn jemand sie warten lässt. Außerdem offenbarte die Studie, dass sowohl die öffentlichen als auch Armbanduhren in dem südamerikanischen Land ungenauer gehen als in den USA und dass die Brasilianer im Vergleich die Tageszeit schlechter abschätzen können. Zwar könnte die laxe Einstellung zur Pünktlichkeit auch auf die ungenaue Zeitmessung zurückzuführen sein, allerdings ist es plausibler, dass die Brasilianer ihre Uhren nicht genauer stellen, weil sie kulturell bedingt weniger Wert auf einen streng getakteten Tagesablauf legen, so die Autoren.

Dass in manchen Nationen weniger Eile herrscht, illustrierte Levine in einer Landkarte der Zeit. Er maß das Lebenstempo in 31 Ländern, indem er unter anderem erhob, wie schnell sich Fußgänger durch die Innenstadt bewegen, wie lange Postangestellte brauchen, um eine Briefmarke zu verkaufen, und erneut, wie genau die öffentlichen Uhren ticken. Ganz an der Spitze der Gehetzten: die Schweiz. Obwohl diese Werte als absolutes Maß für das Lebenstempo nicht ganz stichhaltig sind, so zeigt sich doch ein klarer Trend von Westeuropa über Japan und die USA zu afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern. Je florierender die Wirtschaft und individualistischer die Kultur, desto schneller der Alltag also.

Wer der allgegenwärtigen Hektik entgegenwirken will, sollte beim nächsten Schlangestehen tief durchatmen und sich ablenken – vielleicht sogar mit einem Gespräch mit dem Hintermann. Denn auch das ist wissenschaftlich belegt: Gemeinsam wartet es sich besser als allein. So ließ ein Team um Shumin Feng vom Harbin Institute of Technology in China 234 Menschen an verschiedenen Bushaltestellen einen Fragebogen ausfüllen und einschätzen, wie lange sie glaubten, bisher gewartet zu haben. Mit Hilfe der Angaben zu Alter, Stimmung, Ziel der Fahrt et cetera wollten die Forscher Faktoren ermitteln, die das Warten erträglicher machen. Es zeigte sich: Wer einen Begleiter dabeihatte, mit dem er sich unterhalten konnte, empfand die Wartezeit im Schnitt als kürzer.