Geheime Hobbys, Schulden, Untreue

Wir alle tragen das ein oder andere Geheimnis in uns. Sei es harmlos, wie die Rezeptur für das beste Tiramisu, oder dramatisch, zum Beispiel hohe Schulden, die Beteiligung an einem Verbrechen oder ein Doppelleben. Durchschnittlich 13 Geheimnisse, hat Slepian ermittelt, schleppt jeder Mensch mit sich herum; und fünf davon hat er noch nie einem anderen verraten. Der US-amerikanische Psychologe sammelte in verschiedenen Studien rund 13 000 Geheimnisse von seinen Probanden und unterteilte sie in 38 Kategorien: Lügen, sexuelle Untreue, emotionale Untreue (also Flirten), sexuelle Orientierung, Drogenkonsum, geheime Hobbys, Diebstahl, Trauma, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Glaube an eine Ideologie, ungewöhnliche Verhaltensweisen, schlechte Leistungen im Beruf, eine Schwangerschaft, eine Familienbegebenheit, Finanzen, Vertrauensbruch und so weiter. Das ist die bisher ausführlichste Einteilung der Geheimniswelt.

Denn obwohl Geheimnisse so allgegenwärtig sind, handelt es sich bei ihnen um ein vernachlässigtes Forschungsobjekt. So tauchen Begriffe wie Geheimnis, Verschwiegenheit oder Heimlichkeit in nur wenigen sozialpsychologischen Fachpublikationen der vergangenen fünf Jahrzehnte auf. Das liegt einerseits daran, dass sich die Details eines Vorgangs, dessen Kern im Verborgenen liegt, nicht leicht beleuchten lassen. Andererseits haben einschlägige Experten das Phänomen sehr eng definiert: als absichtliches Verheimlichen von Information vor mindestens einer Person, als aktive Unterdrückung von Offenheit oder als mutwillige Täuschung, indem man eine Information weglässt.

All diese Definitionen setzen voraus, dass eine Person mit mindestens einer anderen interagiert und vor ihr aktiv etwas verbirgt. Hütet man entsprechend nur dann ein Geheimnis, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt steht? Michael Slepian sieht das anders, er glaubt sogar: »Verschwiegenheit ist bereits die Absicht, eine Information zu verbergen.«