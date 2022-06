Therapieforschung: Was wirklich hilft

»Nur weil Studien zeigen, dass eine Intervention wirkt, wissen wir nicht automatisch, was genau daran wirkt und warum«, sagt Wolfgang Lutz, Psychotherapieforscher und Professor an der Universität Trier. Oft werde einfach angenommen, dass jene Prozesse wirken, welche die verhaltenstherapeutische oder psychodynamische Theorie postulieren. Allerdings ist der Nachweis, was in einer Psychotherapie hilft, deutlich schwerer zu erbringen als der, dass sie hilft.

Den Gedanken, alle Therapien würden durch gemeinsame Faktoren wirken, äußerte 1936 erstmals der US-amerikanische Psychologe Saul Rosenzweig (1907–2004). Wie er beobachtete, führten verschiedene Verfahren zu ähnlichen Ergebnissen. Daher ging er davon aus, dass sie wahrscheinlich durch Elemente helfen, die allen gemeinsam sind. Er nutzte ein Zitat aus Lewis Carrolls Buch »Alice im Wunderland«, in dem der Vogel Dodo plötzlich das Ende eines Wettrennens verkündet und feststellt: »Alle haben gewonnen, und alle müssen Preise erhalten.« Dieses so genannte »Dodo-Bird-Verdict«, dass alle Ansätze vergleichbare Wirkungen haben und sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden, ist zum Gegenstand heftiger Debatten in der Psychotherapie geworden. Tatsächlich sind die Effektstärkenunterschiede zwischen den Therapieformen eher klein. Ist es dann egal, welche davon ein Patient erhält?

»Das Dodo-Bird-Verdict wird manchmal falsch verstanden«, sagt Flückiger. »Es ist überhaupt nicht so, dass jede Psychotherapie gleich gut helfen würde. Es gibt viele Variationen. Die einen wirken, die anderen nicht. Im Durchschnitt wirken sie allerdings erstaunlich robust.« Das Dodo-Bird-Verdict könne zudem nur Aussagen über Verfahren machen, die wissenschaftlich untersucht wurden. »Was es eigentlich sagt: Die Erfolgsvarianz innerhalb einer Therapieschule ist höher als zwischen den Schulen. Die Therapierichtungen erklären also nicht wahnsinnig viel an der Outcome-Varianz.« Oder mit anderen Worten: Die Unterschiede innerhalb einer Therapieschule sind größer als die zwischen Schulen. Das bedeutete aber längst nicht, dass es egal ist, was der Behandler macht.

Gemeinsamkeiten betonen

Allgemeine Wirkfaktoren kommen in jeder Form der Psychotherapie vor und sind im Vergleich zu spezifischen nicht Bestandteil der Technik, die ein Therapeut im Rahmen seiner Ausbildung erlernt hat. Beispiele für solche störungs- und therapieschulenübergreifenden Komponenten sind die Bereitschaft des Patienten zur Veränderung und die Qualität der Beziehung zwischen ihm und dem Behandler. Dass allgemeine Faktoren in der Psychotherapie wirken, bestreitet keiner mehr ernsthaft. Doch wie groß ist ihr Anteil am Erfolg? Inzwischen gehen viele Fachleute davon aus, dass die Rolle spezifischer Komponenten überschätzt wurde – und gemeinsame Elemente entscheidender sind. »Durch die Idee der allgemeinen Wirkfaktoren lässt sich der Schulenstreit überwinden«, glaubt Flückiger. Das Schulendenken hält er sowieso für eine überholte Konstruktion.

So zeigen Videoaufzeichnungen von Behandlungen, dass teilweise sehr Ähnliches gemacht wird – auch über die Therapieschulen hinweg. »Verschiedene Psychotherapien in Deutschland sind sich untereinander viel ähnlicher als eine kognitive Verhaltenstherapie in den USA und in Deutschland«, erklärt er. Ein Beispiel ist die Dauer. In Deutschland sind bis zu 40 bezahlte Sitzungen üblich, in den USA sind die Therapien kürzer, weil die Patienten sie in der Regel selbst bezahlen. Das habe auch Einfluss darauf, wie die Therapie gestaltet wird.

Flückiger erforscht unter anderem die Arbeitsallianz. Der Begriff bezeichnet die Qualität der Kollaboration zwischen Therapeut und Patient, also wie sehr beide in den Zielen der Behandlung übereinstimmen, wie gut sie zusammenarbeiten und wie sehr sie sich vertrauen. Die Arbeitsallianz gilt mit hunderten Studien als am intensivsten erforschter allgemeiner Wirkfaktor – und kann den Erfolg einer Therapie am zuverlässigsten vorhersagen.

»Die therapeutische Beziehung ist ein wichtiger, aber massiv überschätzter Faktor«, findet stattdessen Margraf. Aus seiner Sicht sind die am besten belegten Mechanismen Lern- und Gedächtnisprozesse. Frage man Patienten, was ihnen geholfen habe, werde die Beziehung zum Therapeuten so gut wie nicht genannt. »Nach einer guten Therapie sollten sie sagen: Ich hatte ein Problem, doch ich habe es bewältigt. Ich habe mir helfen lassen, doch ich bin derjenige, der es geschafft hat.« Flückiger hält dagegen: »Die Beziehung sagt nicht alles, aber auch nicht nichts. Sie ist der robusteste Prädiktor für den Erfolg einer Behandlung, den wir bisher kennen.«

Es sei jedoch nicht so, dass man sagen könne: Ist die Therapiebeziehung gut, dann ist alles gut, betont er. In der Psychologie sei nie etwas schwarz oder weiß. »Wir sprechen von erklärten Varianzen um die acht Prozent.« Damit ist gemeint: Rund acht Prozent der Erfolgsunterschiede zwischen Therapeuten sind auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, gute Arbeitsallianzen aufzubauen. »Die einen schaffen das ein bisschen besser als andere. Und haben auch bessere Therapieerfolge.

Was zeichnet erfolgreiche Therapeuten aus?

Fähigkeiten wie Empathie, Wärme, Achtsamkeit und Resilienz spielen offenbar ebenfalls eine Rolle, aber auch, inwiefern Therapeuten sich auf das Problem fokussieren, Hoffnung vermitteln und wie überzeugend sie auftreten. Zudem sprechen neuere Befunde dafür, dass es hilfreich ist, wenn sie ihr Handeln kritisch hinterfragen.

Andere Umstände haben ebenfalls Einfluss auf den Erfolg des Behandlers. »Stellen Sie sich vor, der Therapeut befindet sich mitten in einer Scheidung, dann hat er möglicherweise nicht mehr so viel Ressourcen, um auf jeden Patienten einzugehen«, so Flückiger. Ein weiterer Faktor scheint die Anzahl an Patienten und die Lage der Praxis zu sein, etwa ob sie in einem ärmeren Viertel liegt. »Das sind alles Konglomerate, die man relativ schlecht auseinanderdividieren kann«, erklärt er.

Laut Margraf gibt es klare Hinweise darauf, dass alles wichtig ist, was den Patienten aktiviert und ihm Hoffnung auf Besserung gibt. Darüber hinaus müsse man nach einzelnen Störungsbereichen differenzieren. Bei Depressionen könne man alles machen – und alles helfe irgendwie. Dann gebe es Störungen wie die Anorexie, bei der Psychotherapie leider insgesamt nicht sonderlich erfolgreich sei. Wohingegen bei Ängsten die Konfrontation eindeutig ein entscheidender Mechanismus sei. Was genau daran wirkt, versucht er derzeit herauszufinden. Zudem überprüft er in Experimenten, wie wichtig Selbstwirksamkeit ist. So gelingt das Extinktionslernen (das aktive Umlernen einer physiologischen Angstreaktion) etwa besser, wenn man sich vor der Konfrontation an drei Momente im Leben erinnert, in denen man eine große Herausforderung bewältigt hat.

John Norcross von der University of Scranton (USA) entdeckte zusammen mit Kollegen weitere Wirkprinzipien, die sich in Metaanalysen als bedeutsam erwiesen, beispielsweise die Bereitschaft der Betroffenen zur Veränderung sowie regelmäßiges Feedback. Lässt man Patienten und Therapeuten vorhersagen, ob die Behandlung helfen wird, zeigt sich: Patienten sind relativ gut darin, Therapeuten nicht – sie überschätzen ihren Erfolg. Bekommt der Therapeut allerdings regelmäßig Feedback, steigt die Wirksamkeit. »Es ist wichtig, dass beide Sitzung für Sitzung Rückmeldung bekommen, wie sich die Therapie entwickelt«, so Flückiger. Solche Instrumente zur Qualitätssicherung werden in Großbritannien flächendeckend eingesetzt, in Deutschland besteht noch Verbesserungsbedarf.

»Die Psychotherapieforschung ist sehr selbstkritisch«, sagt er. »Das wird manchmal missverstanden, und die Diskurse zwischen Psychotherapieforschern werden als Uneinigkeit wahrgenommen.« Dabei erlebt er das als etwas sehr Positives. Es sei ein Zeichen der Qualitätssicherung, dass so offene Debatten geführt werden.