Punischer Krieg: Wo überquerte Hannibal die Alpen?

Der Anblick war furchterregend: Schwer bewaffnet drangen Zehntausende Soldaten und Tausende Reiter in die Po-Ebene ein. Mit dabei: 37 Kriegselefanten. Die überrumpelten Römer mussten sich auf heimischem Gebiet mehrfach geschlagen geben, bis sie schließlich bei Cannae fast vollständig vernichtet wurden. Der legendäre Zug des karthagischen Feldherrn Hannibal Barkas (um 247–183 v. Chr.), der während des Zweiten Punischen Kriegs seine Armee auf einen mehr als 1000 Kilometer langen Gewaltmarsch von Spanien nach Italien führte und dabei im Herbst 218 v. Chr. binnen 15 Tagen die Alpen überquerte, gilt bis heute als logistische Meisterleistung.

Wie schaffte Hannibal das? Welchen Weg nahm er über das Hochgebirge? Darüber streiten sich die Gelehrten immer noch; mehrere mögliche Routen werden diskutiert. Zwei Biologen wollen nun das Rätsel gelöst haben. Dabei stützten sich die Forscher allerdings nicht auf archäologische Funde, sondern auf den Energieverbrauch von Elefanten.

Emilio Berti vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig und Fritz Vollrath von der University of Oxford beschäftigen sich schon länger mit der Stoffwechselphysiologie des Afrikanischen Elefanten (Loxodonta africana). Jetzt schätzten sie ab, welche energetischen Kosten Hannibals Armee aus 40 000 bis 50 000 Mann, mehreren Tausend Pferden und 37 Elefanten für die Überquerung des Hochgebirges aufbringen musste. Dabei kamen drei Alpenpässe in die engere Auswahl: vom heutigen Livron-sur-Drôme im Südosten Frankreichs in nordöstlicher Richtung über Grenoble zum 2488 Meter hohen Col de Clapier oder südlich über Gap und den Col de la Traversette (2947 Meter) oder ebenfalls über Gap und dann weiter nördlich zum Col de Montgenèvre (1854 Meter), um von da aus die italienische Po-Ebene zu erreichen.