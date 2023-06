Quantenvorteil: IBM erreicht nächsten Meilenstein des Quantencomputings

Exklusive Übersetzung aus

Vier Jahren ist es her, dass ein Team von Google Quantum AI verkündet hat, sein Quantencomputer könne klassische Rechner übertreffen – allerdings nur bei einer sehr speziellen Aufgabe ohne praktische Anwendungen. Jetzt zieht eine Gruppe von Konkurrent IBM nach und will bewiesen haben, dass Quantencomputer tatsächlich bereits jetzt gewöhnliche Computer schlagen können – sogar in nützlichen Aufgaben wie der Berechnung von Materialeigenschaften oder der Wechselwirkung zwischen Elementarteilchen.

In einem Proof-of-Principle-Experiment, das in der aktuellen Ausgabe von »Nature« beschrieben wird, simulierten die Forscherinnen und Forscher das Verhalten eines magnetischen Materials auf dem Eagle-Quantenprozessor von IBM. Dabei ist es ihnen gelungen, das Quantenrauschen – die größte Hürde für den Erfolg dieser Technologie – zu umgehen und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Es seien vor allem diese neuartigen, Fehler reduzierenden Techniken gewesen, die es dem Team ermöglicht hätten, Quantenberechnungen »in einer Größenordnung durchzuführen, in der klassische Computer Schwierigkeiten haben«, sagt Katie Pizzolato, Leiterin der Quantentheorie-Gruppe von IBM in Yorktown Heights, New York.

Obwohl das Problem, das die Wissenschaftler in Angriff genommen haben, ein stark vereinfachtes, unrealistisches Modell eines Materials verwendet, »stimmen die Ergebnisse optimistisch, dass dies auch bei anderen Systemen und komplizierteren Algorithmen funktionieren wird«; davon ist John Martinis überzeugt, ein Physiker an der University of California, Santa Barbara, der das Google-Team im Jahr 2019 zu seinem Meilenstein geführt hat. Das Experiment sei ein Gradmesser für den Stand der Technik bei Quantencomputern, sagt auch Sabrina Maniscalco, Geschäftsführerin des Quantencomputer-Start-ups Algorithmiq in Helsinki. »Diese Maschinen werden kommen.« Maniscalcos Unternehmen entwickelt Algorithmen, die ebenfalls das Rauschen bei quantenchemischen Berechnungen unterdrücken oder reduzieren.