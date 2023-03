Quantenmechanik: Teilchen beim Tunneln erwischt

Dafür verwendeten sie das Wasserstoffisotop Deuterium, das sie zunächst in eine Ionenfalle sperrten und auf zehn Kelvin, also fast bis zum absoluten Nullpunkt, hinunterkühlten. Anschließend gaben sie ein Gas aus molekularem Wasserstoff dazu. Auf Grund der extrem niedrigen Temperaturen hätte anschließend gar nichts passieren sollen: In der klassischen Beschreibung würde den Deuteriumionen wegen der tiefen Temperaturen die nötige Energie fehlen, um mit dem Wasserstoffgas zu reagieren. Doch der Tunneleffekt beflügelt sie: Kollidieren ein Deuteriumion und ein Wasserstoffmolekül miteinander, können sie trotzdem ein Proton austauschen. Rund 15 Minuten gaben die Forschenden dem kalten Gasgemisch in der Ionenfalle. Die bei der Reaktion H 2 + D− → H− + HD entstehenden Wasserstoffionen konnten sie anschließend zählen und so darauf schließen, wie oft die chemische Reaktion stattgefunden hatte.

Bei etwa einer von 100 Milliarden Kollisionen kam es zu einem Protonaustausch und somit zu einer Reaktion. Das klingt nach wenig – und ist es auch. Laut der klassischen Beschreibung hätte die Reaktionsrate aber bei null liegen müssen. Dieses experimentelle Ergebnis stimmt ausgezeichnet mit den theoretischen Vorhersagen überein.

Zwar klingt der Tunneleffekt nach einem hochexotischen Quantenphänomen, doch wir machen ihn uns schon seit geraumer Zeit praktisch zu Nutze: etwa in Flash-Speichern von USB-Sticks oder in Rastertunnelmikroskopen. Unsere Sonne könnte ohne den Tunneleffekt keine Kernfusion betreiben, auch der radioaktive Alpha-Zerfall basiert auf ihm. Und viele chemische Reaktionen im extrem kalten All sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht ohne den Tunneleffekt möglich, darunter so elementare Reaktionen wie ebenjene von zwei Wasserstoffatomen zu molekularem Wasserstoff.