Quantenphysik: Quantenoffiziere lösen jahrhundertealtes Rätsel

In der Theorie scheint die Quantenversion von Eulers Rätsel lösbar, aber um sie zu beweisen, mussten die Autoren ein Gitter aus sechs mal sechs Feldern konstruieren, das mit Quantenoffizieren gefüllt war. Um die vielen möglichen Konfigurationen und Verschränkungen in den Griff zu bekommen, entwickelten die Forschenden einen Algorithmus. Sie setzten zunächst eine klassische Beinahe-Lösung ein (eine Anordnung von 36 klassischen Offizieren mit nur wenigen Wiederholungen von Rängen und Regimentern in einer Reihe oder Spalte) und verwendeten dann den Algorithmus, der die Anordnung in eine echte Quantenlösung überführen sollte.

Ein Algorithmus optimiert in Richtung Lösung

Ein solcher Algorithmus funktioniert ein bisschen so, wie wenn man einen Rubik's Cube höchst ineffizient löst und zunächst die erste Reihe festlegt, dann die erste Spalte, dann die zweite Spalte und so weiter. Indem die Fachleute den Algorithmus wieder und wieder auf das Rätsel losließen, näherte sich das System immer mehr einer Lösung an. Schließlich erreichten die Forscher einen Punkt, an dem sie das Muster erkennen und die wenigen verbleibenden Einträge direkt bestimmen konnten.

Damit haben sie Euler in gewisser Weise eines Besseren belehrt – auch wenn er im 18. Jahrhundert nichts von Quantenoffizieren wissen konnte. Eine überraschende Eigenschaft ihrer Lösung ist, dass Offiziersreihen nur mit benachbarten Reihen (Könige mit Damen, Türme mit Läufern, Springer mit Bauern) und Regimenter mit benachbarten Regimentern verschränkt sind, erklärt Mitautor Suhail Rather vom Indian Institute of Technology Madras in Chennai. Eine weitere Überraschung waren die Koeffizienten, die in den Einträgen des Quantenquadrats erscheinen. Koeffizienten sind Zahlen, die im Wesentlichen angeben, welche Gewichtung man den verschiedenen Termen in einer Überlagerung geben muss. Interessanterweise war das Verhältnis der vom Algorithmus berechneten Koeffizienten gleich φ oder 1,618…, der berühmte goldene Schnitt.

Maximale Verschränkung und der goldene Schnitt

Die Lösung ist zudem ein »absolut maximal verschränkter Zustand« (AME). Diese bestimmte Anordnung von Quantenobjekten ist für eine Reihe von Anwendungen wichtig, darunter für die Quantenfehlerkorrektur, die es ermöglicht, Informationen in Quantencomputern redundant zu speichern, damit sie auch bei einer Datenverfälschung erhalten bleiben. In einer AME sind die Korrelationen zwischen den Messungen von Quantenobjekten so stark wie möglich: Wenn Alice und Bob verschränkte Münzen haben und Alice ihre Münze wirft und Kopf erhält, weiß sie mit Sicherheit, dass Bob Zahl hat – und umgekehrt. Zwei Münzen können maximal verschränkt sein, ebenso wie drei, aber nicht vier: Wenn Carol und Dave beim Münzwurf mitmachen, kann Alice nie sicher sein, was Bob bekommt.

Die aktuelle Arbeit beweist nebenbei auch, dass ein Satz von vier verschränkten Würfeln (an Stelle von Münzen) durchaus maximal verschränkt werden kann. Denn die Anordnung der sechsseitigen Würfel entspricht dem lateinischen Sechs-mal-sechs-Quantenquadrat. Da der goldene Schnitt in ihrer Lösung vorkommt, haben die Forscher die Konfiguration als »goldenen AME« bezeichnet.

Fachleute haben bereits andere AMEs entwickelt, indem sie bekannte, klassische fehlerkorrigierende Codes nahmen und analoge Quantenversionen entwarfen. Doch der neu entdeckte goldene AME ist anders, er hat kein klassisches kryptografisches Analogon. Burchardt vermutet, dass er der Erste einer neuen Klasse von Quantenfehlerkorrekturcodes sein könnte. Gleichzeitig könnte es natürlich genauso interessant sein, wenn der goldene AME einzigartig bleibt.