Astronomie: Quarkmaterie lässt Supernova explodieren

Ein massereicher Stern mit mehr als acht Sonnenmassen explodiert am Ende seines Lebens in einer spektakulären Supernova. In der Regel kollabiert dabei der Sternkern zu einem Neutronenstern oder Schwarzen Loch. Astronomen beobachten auch besonders schwere Neutronensterne mit zwei Sonnenmassen – doch bislang war unklar, wie diese entstehen. Nun haben Wissenschaftler einen möglichen Weg gefunden: Bei einem extrem massereichen Stern mit 50 Sonnenmassen ist die Last auf sein Inneres so hoch, dass er in einen exotischen Materiezustand übergehen kann, bei dem die Quarks – die Bausteine von Protonen und Neutronen, die in diesen normalerweise untrennbar verbunden sind – im Prinzip frei sind. Dieses Quark-Gluon-Plasma (QGP) setzt große Energiemengen frei und lässt auch sehr schwere Neutronensterne mit einem Quarkkern zurück. Zu diesem Schluss kommen Tobias Fischer von der Universität Breslau und seine Koautoren, die die Resultate ihrer Computersimulationen nun in »Nature Astronomy« veröffentlicht haben.

Die Masse ist die entscheidende Größe, die über das Schicksal eines Sterns bestimmt – auch über Ausmaß, Helligkeit und Abklingen der finalen Sternexplosion. Astrophysiker untersuchen die Vielfalt der Möglichkeiten mit Computerprogrammen. Diese gestatten Einblicke in die komplexen Vorgänge, die im Sterninnern vermutlich ablaufen. Schon lange ist den Wissenschaftlern klar, dass die Materie bei den extremen Dichten »neutronisiert« wird – die negativ geladenen Elektronen verschmelzen dabei mit den positiv geladenen Protonen zu Neutronen. Dabei entstehen zusätzlich Neutrinos. Der Sternkern sendet so viele dieser normalerweise kaum wechselwirkenden Teilchen aus, dass sie unter diesen extremen Umständen sogar eingefangen werden und so die Supernova anschieben.

Drückt man die Materie noch weiter zusammen – wir reden hier von mehrfacher Kernmateriedichte, also mehr als 250 Milliarden Kilogramm pro Kubikzentimeter oder etwa dem Äquivalent eines Bergmassivs im Volumen eines Schnapsglases –, dann wandelt sich die Neutronenflüssigkeit in eine »Quarksuppe« um, das QGP. Neutronen bestehen aus Up- und Down-Quarks, die von Gluonen zusammengehalten (englisch: to glue, kleben) werden. Bei extremen Dichten verschwinden die Neutronen, und die Quarks und Gluonen schwimmen quasi frei in einem plasmaartigen Zustand.

Dass das nicht nur graue Theorie ist, haben Physiker am Relativistic Heavy Ion Collider RHIC im Jahr 2004 gezeigt. In dem Teilchenbeschleuniger schossen sie schwere Goldionen aufeinander und konnten für Sekundenbruchteile das QGP herstellen. Kosmologen vermuten diesen Materiezustand auch in Phasen kurz nach dem Urknall.