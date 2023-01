Quasikristalle: Blitz erzeugt einen der seltensten Stoffe der Welt

Eines der seltensten Materialien der Welt ist in verschmolzenem Dünensand entstanden, den eine elektrische Entladung auf mehr als 1700 Grad Celsius erhitzt hatte. Dabei bildete sich ein Quasikristall – ein Stoff, in dem die Atome zwar wie in einem Kristall einem Ordnungsprinzip gehorchen, sich aber nicht streng wiederholen. Weltweit gibt es nur eine Hand voll natürlich – oder zumindest außerhalb des Labors – entstandener Beispiele solcher Quasikristalle. Wie nun eine Arbeitsgruppe um den Geowissenschaftler Luca Bindi von der Università di Firenze berichtet, entdeckte sie ein weiteres Beispiel dieser exotischen Stoffklasse nun in einer als Nebraska Sandhills bezeichneten Region in den USA. Laut ihrer Veröffentlichung in der Fachzeitschrift »PNAS« entstand das nur wenige Mikrometer große Stück in der Wand eines Fulguriten – einer Röhre aus verbackenem und verschmolzenem Sand, die durch extrem starke Ströme wie zum Beispiel einen Blitzeinschlag erzeugt wird.

Während normale Kristalle aus Atomgruppen bestehen, die man bis in die Unendlichkeit lückenlos aneinanderreihen kann, sind die Atomgruppen des Quasikristalls zwar für sich genommen geordnet wie in einem Kristall, sie lassen sich aber wegen ihrer besonderen Symmetrieeigenschaften nicht so regelmäßig anordnen. Quasikristalle sind deshalb so selten, weil sich Atome bevorzugt in Form »echter«, Kristalle anordnen – oder wie in einem Glas einfach keine besondere Ordnung einhalten. Nur unter besonderen Umständen, zum Beispiel extremen Druck- oder Temperaturbedingungen, bilden sich auch die regelmäßigen, aber nicht über lange Strecken geordneten Strukturen der Quasikristalle. Zum Beispiel fand man eines dieser exotischen Minerale in einem Meteoriten, ein anderes entstand bei einer Nuklearexplosion.