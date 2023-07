Radarmessungen: So viel Schnee liegt auf dem Mount Everest

Exklusive Übersetzung aus

Wie viel Schnee liegt auf dem Gipfel des Mount Everest? Mehrere Meter mehr als bisher angenommen, wie eine wissenschaftliche Expedition auf den höchsten Berg der Welt herausfand.

Bergsteiger und Forschende haben jahrzehntelang diverse Mittel eingesetzt – von Holzpflöcken bis zu Radargeräten –, um die genaue Schneehöhe auf dem Mount Everest zu bestimmen. Im Mai 2022 haben nun Wei Yang und sein Team von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking die Schneehöhe gemessen. Wie sie im Fachblatt »The Cryosphere« berichten, loteten sie in bestimmten Abständen die Schneepackungen entlang des Nordhangs aus. Dabei begannen sie mit ihren Messungen an einem Felsvorsprung ungefähr 15 Meter unterhalb des Gipfels und setzten ihre Arbeit bis zur Spitze fort. Das Team sendete dazu Radarimpulse in den Boden und zeichnete die Reflexionen auf, wenn Strukturen unter der Oberfläche die Impulse zurückwarfen. Daraus konnten sie die Schneehöhe berechnen.

Das Ergebnis: Der Schnee liegt auf dem Gipfel etwa 9,5 Meter hoch. Das ist fast dreimal höher, als zuletzt im Jahr 2005 geschätzt wurde. Allerdings galt diese Berechnung, für die ebenfalls ein Bodenradar verwendet wurde, als zweifelhaft. Wie die Autoren schreiben, seien jedoch regelmäßige Daten nötig, um saisonale und jährliche Veränderungen der Schneemenge zu verfolgen und die Auswirkungen der globalen Erwärmung zu bemessen.