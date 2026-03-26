Planetarischer Nebel: Wie kam das Eisen in den Ringnebel?

Spektroskopische Aufnahmen des Ringnebels zeigen viele weitere Linien, darunter die von angeregtem Stickstoff, Kohlenstoff, Argon, Neon sowie Wasserstoff und Helium. Sämtliche dieser Stoffe kommen in den Gaswolken Planetarischer Nebel vor. Die meisten von ihnen wurden zunächst in den heißen Fusionsöfen im Inneren von Sternen erbrütet, bevor sie schließlich in das umgebende Medium ausgestoßen wurden.

Kamera für kosmische Chemie

Als Wesson und sein Team ihren Spektrografen auf M 57 richteten, fanden sie zunächst jene alten, chemischen Bekannten. Doch WEAVE kann mehr als frühere Instrumente. Im sogenannten LIFU-Modus (englisch: Large Integral-Field Unit) wirkt er wie eine »Spektralkamera«. Während herkömmliche Spektrografen Licht nur durch einen schmalen Bereich erfassen und genau auf das Ziel ausgerichtet sein müssen, nutzt WEAVE 547 einzelne Glasfaserenden. Jede dieser Fasern liefert ein eigenes Spektrum für ein 2,6 Bogensekunden breites »Pixel« am Himmel. Innerhalb von nur einer Beobachtungssitzung zeichnet das Instrument so ein hexagonales Feld von insgesamt 90 mal 78 Bogensekunden auf. Das ist ideal für ausgedehnte Objekte wie Planetarische Nebel. Um den gesamten Ringnebel abzudecken, mussten die Astronomen somit nur drei solcher Felder kombinieren (siehe »Farbmosaik des Ringnebels«).

© Wesson, R. et al.: WEAVE imaging spectroscopy of NGC 6720: an iron bar in the Ring Open Access . MNRAS 546, 2026, fig. 1 / CC BY 4.0 ; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Farbmosaik des Ringnebels | Die Himmelskarte, basierend auf den Messungen des WEAVE-LIFU-Spektrografen, zeigt den Ringnebel M 57 in Falschfarben. Rot stellt die Verteilung von neutralem Sauerstoff dar, Grün steht für Wasserstoff und Blau markiert Gebiete mit hochenergetischem, ionisiertem Helium. Um M 57 vollständig abzubilden, wurden Aufnahmen an drei verschiedenen Beobachtungspositionen zu einem Mosaik kombiniert, jede einzelne mit einer Gesamtfläche von 78 mal 90 Bogensekunden. Die 547 Fasern der LIFU-Einheit decken nur 55 Prozent der Fläche ab, sodass an jeder der drei Positionen nochmals drei leicht versetzte Belichtungen zu je 17 Minuten vorgenommen wurden. Die verbliebenen weißen Flächen stammen von einzelnen Glasfasern, die zum Zeitpunkt der Beobachtung nicht betriebsbereit waren.

Das Ergebnis ähnelt einer Fotografie, enthält aber viel mehr Information: Jedes »Pixel« ist genau genommen ein »Datenkubus« und enthält sowohl zweidimensionale Positionsdaten des untersuchten Bereichs als auch die Information über die an diesem Ort vorherrschende chemische Zusammensetzung des Nebels. Auf die Art und Weise können die Wissenschaftler die Verteilung von chemischen Elementen im Nebel nachzeichnen.

Überraschung im Ringnebel

Praktisch alle Elemente folgen dabei der von Fotografien vertrauten sphärischen Form – mit einer Ausnahme. »Als wir die Daten verarbeiteten und durch die Bilder scrollten, sprang uns ein bisher unbekannter ›Balken‹ aus ionisierten Eisenatomen in der Mitte des bekannten Rings ins Auge«, berichtet Wesson. Die Struktur konzentriert sich um den zentralen Weißen Zwerg und verläuft entlang der großen Halbachse des ovalen Nebels (siehe »Rätselhafter Eisenbalken«).

Nun ist Eisen im Ringnebel nicht völlig ungewöhnlich, man kannte es bereits aus dem hellen Hauptring, allerdings meist in Form von zweifach ionisiertem Eisen. Die neu entdeckten Emissionen stammen jedoch von vier- und fünffach ionisiertem Eisen, was auf deutlich extremere Bedingungen hinweist. »Mit Bildern allein wäre es sehr schwierig, den Balken zu erkennen«, so Wesson. Die vierfach ionisierten Eisenatome machen sich etwa bei einer Wellenlänge von 4227 Ångström bemerkbar (siehe »Aufschlussreiche Spektralanalyse«). Fünfach ionisiertes Eisen zeigt schwächere Emissionslinien bei größeren Wellenlängen. Im Vergleich zu den Linien der anderen Elemente sind diese des neu entdeckten Eisens so schwach, dass man sie fotografisch kaum aufnehmen kann. Klassische Spektrografen könnten die Linien möglicherweise erfassen, meint Wesson, doch das scheint bislang noch nie gelungen zu sein – und das, obwohl der Ringnebel als eines der am besten untersuchten Objekte am Himmel gilt. Dass ein Instrument wie WEAVE mit dem zweidimensionalen Eisenbalken eine völlig neue Struktur nachweisen konnte, zeugt von dessen Leistungsfähigkeit.

© University College London / Mysterious iron 'bar' discovered in famous nebula CC BY 4.0 ; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Rätselhafter Eisenbalken | Die Serie von acht Emissionslinienbildern mit dem WEAVE-LIFU-Instrument verdeutlicht die Emissionsverteilung verschiedener Ionen innerhalb des Ringnebels. Von links nach rechts und oben nach unten sind dargestellt: vierfach ionisiertes Eisen (Fe4+), neutraler, einfach und zweifach ionisierter Sauerstoff (O0, O+, O2+), einfach ionisierter Wasserstoff (H+), einfach ionisierter Stickstoff (N+), zweifach ionisierter Kohlenstoff (C2+) und vierfach ionisiertes Argon (Ar4+). Hellere Farben stehen für eine stärkere Emission. Die Verteilung der abgegebenen Strahlung von Fe4+ unterscheidet sich deutlich von den annähernd kugelsymmetrischen Emissionserscheinung anderer Elemente. In manchen wie dieser von C2+ zeigen sich Lücken – genau dort, wo die Eisenemission am stärksten ist. Norden ist oben und Osten links.

Tatsächlich sind Integralfeldspektrografen (englisch: Integral Field Spectrograph, IFS) wie WEAVE aber gar nicht so neu. In den 1990er-Jahren hatte ein Team um Martin Roth am Astrophysikalischen Institut Potsdam den Potsdam Multi-Aperture Spectrophotometer (PMAS) entwickelt, der heute noch am Calar-Alto-Observatorium in Spanien in Dienst steht. WEAVE stellt im Grunde einen modernen Nachfolger von PMAS dar. Das Instrument wurde erst im Jahr 2022 am WHT installiert; die Beobachtungen von Wesson und seinem Team ein Jahr später fanden im Rahmen einer frühen Testphase statt. Seit Anfang 2026 ist WEAVE nun voll einsatzbereit. Ein weiterer, sehr leistungsfähiger IFS ist am Very Large Telescope (VLT) in Chile in Betrieb. Der Multi-Unit Spectroscopic Explorer (kurz MUSE) feierte dort bereits im Jahr 2014 sein »First Light« und mit BlueMUSE, dessen Inbetriebnahme für 2034 vorgesehen ist, steht schon der Nachfolger in den Startlöchern.

Komplexe Architektur

Seit einigen Jahren nutzt auch Ana Monreal-Ibero von der Universität Leiden in den Niederlanden gemeinsam mit einem kleinen Team den IFS MUSE in ihren Forschungsarbeiten: »Eine der grundlegenden Fragen, die wir zu beantworten versuchen, ist: Warum haben Planetarische Nebel so eine enorme Vielfalt?«, so die Astronomin. Denn nach dem klassischen Szenario würde ein sterbender Stern, der seine Hüllen abstößt, einen mehr oder weniger sphärischen, symmetrischen Nebel erzeugen. Doch der Blick an den Himmel zeugt von einer weitaus komplexeren Realität: Sehr viele Planetarische Nebel sind asymmetrisch, zeigen eine bipolare, manche sogar eine chaotische Struktur.

Das gilt auch für M 57. Lange Zeit ging man davon aus, dass es sich bei diesem um einen sphärischen Nebel handelt, der aus unserer Perspektive wie ein Ring erscheint. Tatsächlich lässt sich seine Struktur eher mit einem aufgepumpten Schwimmreifen vergleichen, den wir durch Zufall fast genau von »oben« betrachten. Senkrecht zum Ring erstreckt sich eine zweite Struktur in Form eines verlängerten (prolaten) Rotationsellipsoids. Einfacher gesagt: Sie sieht aus wie ein Rugby-Ball, der im Schwimmreifen steckt. Auch M 57 ist demnach bipolar. »Es gibt mehrere Möglichkeiten, solche Asymmetrien zu erklären«, erklärt die Forscherin. »Manche Sterne sind Teil eines Doppelsternsystems, die meisten haben Planeten. Bevor wir jedoch Hypothesen oder Theorien aufstellen können, müssen wir die Asymmetrie möglichst vieler Objekte erst einmal charakterisieren.« Hier kommt der IFS ins Spiel, »das beste Werkzeug, das wir haben, um die Komplexität Planetarischer Nebel zu erfassen«.

»Die Struktur des Ringnebels sieht aus wie ein Rugby-Ball, der in einem Schwimmreifen steckt« Ana Monreal-Ibero, Astronomin

Für ihr Projekt PLANS (englisch: Planetary Nebulae Survey with MUSE) haben Monreal-Ibero, Wesson und seine Co-Autoren eine Liste von 15 bekannten und hellen Nebeln ausgewählt. Erste Beobachtungen deuten an, dass Überraschungen wie der Eisenfund in M 57 keineswegs die Ausnahme bleiben dürften: Auch bei NGC 6818, einem Planetarischen Nebel im Sternbild Schütze, fand das MUSE-Team Hinweise auf Eisen. Wie bei M 57 ist das Metall in einer balkenartigen Struktur ausgerichtet.

Erste Messungen zur Radialgeschwindigkeit, also jener Geschwindigkeitskomponente, mit der sich das Gas auf uns zu- oder von uns wegbewegt, deuten darauf hin, dass der Balken in NGC 6818 ein bipolarer Strahl sein könnte, der vom Zentrum des Nebels in zwei Richtungen hinausgeschleudert wird. Eine Seite des Strahls bewegt sich dabei mehr auf uns zu; die Emissionslinien des Eisens werden hier gemäß des Dopplereffekts mehr in den blauen Spektralbereich verschoben. Auf der anderen Seite, dort, wo sich das Gas von uns wegbewegt, verlagern sie sich ein wenig mehr ins Rote. Diese Beobachtungen von NGC 6818, so betont Monreal-Ibero, waren Anfang des Jahres aber noch vorläufig und nicht veröffentlicht. Es sei daher zu früh, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Proben aus dem All – Kosmische Materie im Labor

Eine entsprechende Verschiebung der Emissionslinien konnten Wesson und sein Team im zentralen Balken von M 57 nicht beobachten. Im Gegenteil: Die Eisenlinien zeigen auf beiden Seiten dieselbe Rotverschiebung, sie weicht sogar deutlich gegenüber dem Median aller anderen Emissionslinien des restlichen Nebels ab – die Balkenstruktur scheint demnach mit keiner der feinen Strukturen des Rings zusammenzuhängen. Wo genau sie entlang der Sichtlinie durch den Nebel liegt, bleibt somit weiter rätselhaft.

Mysteriöses Metall

Mit möglichen Erklärungen, woher das Eisen überhaupt kommt, halten sich Roger Wesson und seine Mitautoren in ihrer Arbeit zurück. »Off the record« äußern sie allerdings Vermutungen. Sicher ist: Der Stern selbst hat das Metall nicht erzeugt. Erst ab acht Sonnenmassen erreichen Hauptreihensterne die nötigen Kerntemperaturen, um in ihrem Inneren über eine Kette von Fusionsreaktionen schwere Eisenkerne erbrüten zu können. Diese enden jedoch nicht als Weiße Zwerge und hinterlassen keinen Planetarische Nebel, im Gegenteil: Sie explodieren üblicherweise in einer gewaltigen Supernova-Explosion.

Die Astronomen favorisieren als Quelle deshalb einen erdähnlichen Planeten, welcher den einstigen, sonnenähnlichen Stern umkreiste und zerstört wurde, als dieser seine äußeren Hüllen abstieß. »Die äußeren Schichten des Sterns hätten Temperaturen über dem Siedepunkt von Eisen gehabt«, so Wesson. Das Eisen des Planeten wäre damit verdampft – eine Voraussetzung für ionisierbare Atome, die im Lichtspektrum in Erscheinung treten können. Einige davon könnten sich anschließend mit anderen Stoffen zu Staubkörnern zusammengefunden haben.

In der Folge ist Eisen in Planetarischen Nebeln normalerweise »Mangelware«, weil es in diesem gebundenen Zustand kaum leuchtet – das gilt aber nicht immer. Die intensive ultraviolette Strahlung des Weißen Zwergs sorgt dafür, dass Eisen wiederholt von der gebundenen Staubphase in die Gasphase übergeht. Während es im Hauptring des Nebels etwa 1000-fach seltener als in der Sonne vorkommt, zeigt der Balkenbereich eine nur rund 250-fach geringere Eisenhäufigkeit.