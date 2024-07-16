Neuer ESA-Etat: RAMSES darf zum Asteroiden Apophis fliegen

Update: 28. November 2025: Die Europäische Raumfahrtagentur ESA erhält nach dem Beschluss der Ministerratskonferenz in Bremen einen Rekordetat für die nächsten drei Jahre. Darunter befinden sich auch Finanzmittel für die Mission RAMSES, die bislang nur vorbereitet wurde. Nun ist der Flug zum kleinen Asteroiden Apophis gesichert und die RAMSES-Raumsonde kann fertig gebaut und für den Start im April 2028 vorbereitet werden. Sie soll den etwa 350 Meter großen Asteroiden im Februar 2029 erreichen und ihn für mehrere Monate aus der Nähe erkunden. Sie wird ihn auch während der extrem dichten Erdpassage am Freitag, dem 13. April 2029, in ihren Kameraaugen behalten. Mit RAMSES sollen Veränderungen durch die dann sehr starken irdischen Gezeiten beobachtet werden, wenn der Asteroid uns näher als die Satelliten auf der geostationären Bahn kommt. Eine Gefahr für die Erde geht von Apophis trotz der dichten Annäherung nicht aus.

Am Freitag, dem 13. April 2029 gegen 23:46 Uhr MESZ, wird der Asteroid (99942) Apophis der Erde im Abstand von nur 31 500 Kilometern begegnen, weniger als die Bahnhöhe von Fernsehsatelliten. Apophis hatte schon vor Jahren für Furore gesorgt, weil es zunächst den Anschein hatte, dass der kleine Himmelskörper auf der Erde einschlagen könnte. Inzwischen wurde die Katastrophe abgesagt. Der erdnahe Asteroid ist ein etwa 350 Meter großer Gesteinsbrocken mit einer Masse von rund 50 Millionen Tonnen. Die enge Begegnung wird nicht nur ein weltweites Medienereignis ersten Ranges werden, sondern bietet auch eine einmalige wissenschaftliche Gelegenheit: Fast alle Asteroiden einer Größe von mehr als 100 Metern sind mit hoher Wahrscheinlichkeit fliegende Geröllhaufen, die durch die gegenseitige Anziehung ihrer Einzelteile zusammengehalten werden – große und kleine Gesteinsbrocken bis hinunter zu Staubkörnern.

© ESA/Science Office (Ausschnitt) Die Raumsonde HERA | Gerade eben verlassen in dieser computergenerierten Darstellung zwei Kleinstsatelliten (englisch: cubesats) die Sonde HERA nach ihrer Ankunft am Asteroidensystem (65803) Didymos Ende 2026. Die Sonde RAMSES, die den Asteroiden Apophis besuchen soll, ist weitgehend identisch mit HERA.

Beobachtungsdaten belegen, dass fast nur kleine Asteroiden eine kürzere Rotationsperiode als ein als »Schutthaufen-Rotationsgrenze« (englisch: Rubble Pile Spin Barrier) bezeichneter Wert von etwas mehr als 2,2 Stunden aufweisen. Das lässt sich nur so erklären, dass eine schnellere Rotation zu Zentrifugalkräften führen würde, die den schwachen Zusammenhalt infolge der eigenen Schwerkraft überwiegen. Nur feste Gesteinsbrocken, also Monolithen, können schnell rotieren. Apophis selbst rotiert mit einer Periode von 30,6 Stunden viel langsamer als dieser Grenzwert. Wenn nun ein Asteroid einem großen Planeten nahe kommt, treten erhebliche Gezeitenkräfte auf.