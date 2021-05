Rasse im Grundgesetz: »Genetisch gesehen sind Europäer Ostafrikaner«

Es wäre ja auch ungünstig, mit weißer Haut dort zu leben, wo die UV-Einstrahlung am größten ist.

Wenn im Kongo ein Mensch geboren wird mit dem gleichen Gen für weiße Haut, das die meisten Europäer in sich tragen, dann stirbt er wahrscheinlich früh an Hautkrebs und hätte damit zwangsläufig weniger Nachkommen. Die UV-Strahlung ist einfach zu stark in Äquatornähe. Es gibt ja durchaus Menschen mit Albinismus in Zentralafrika, oft werden sie verstoßen, furchtbare Schicksale. So werden sie kulturell behindert, Nachkommen zu haben. Aber auch biologisch sind sie schlecht angepasst und konnten sich definitiv schlechter fortpflanzen als Menschen mit stärkerer Pigmentierung und damit besserem UV-Schutz. Dieser Selektionsdruck führt dazu, dass Genvarianten für Hautfarben stark unterschiedlich verteilt sind. Aber es gibt natürlich nur wenige Gene, die überhaupt unter so starker Selektion stehen. Andere tauchen dann beispielsweise bei 40 Prozent der Europäer auf und in Afrika zu 60 Prozent.

Kann man quantifizieren, wie stark sich das Genom von Menschen aus aller Welt heute unterscheidet?

Wenn ich Ihre und meine DNA vergleiche, dann finde ich ungefähr 4,1 oder 4,2 Millionen Unterschiede. Vergleiche ich Ihre Erbsubstanz mit einem Menschen, der aus Peking stammt, dann machen wir etwa 4,3 Millionen voneinander verschiedene Stellen aus. Das heißt, 90 Prozent der Unterschiede finden sich schon in der Population selbst – in jedem Dorf, wenn zwei Leute nicht miteinander verwandt sind. Dabei ist es nicht etwa so, dass jeder Chinese oder Afrikaner einen fixierten Unterschied hat, der ihn von allen Europäern unterscheidet. Unter den drei Milliarden Positionen des menschlichen Genoms gibt es tatsächlich keine Stelle, an der etwa alle Europäer ein A haben und alle Asiaten oder Afrikaner ein C. Es gibt nicht nur kein Gen, das jeweils Asiaten, Afrikaner und Europäer unterscheidet, es gibt nicht mal eine einzige unterschiedliche Stelle im Genom. Es gibt die gleichen Varianten überall, nur in manchen Regionen eben seltener als in anderen. Als Menschheit eint uns also viel mehr, als uns trennt.

»Vor 8000 Jahren war die Haut der damaligen Europäer wahrscheinlich so dunkel wie heute bei Menschen südlich der Sahara – sie waren Schwarze«

Aber diese Gemeinsamkeiten sind weniger gut sichtbar als die Unterschiede in der Hautfarbe.

Die Pigmentierung ist natürlich das, was uns Menschen als Erstes ins Auge fällt. Wenn es keine Unterschiede in den Hautfarben geben würde, wäre vielleicht niemand auf die Idee gekommen, die Menschen in Rassen einzuteilen.