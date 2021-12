Mikroaggressionen: Wie tausend kleine Mückenstiche

Anfang der 1970er Jahre machte der afroamerikanische Psychiater Chester Pierce von der Harvard University immer wieder dieselbe unangenehme Erfahrung. In einer Klasse, die er unterrichtete, kam nach jeder Sitzung ein weißer Medizinstudent auf ihn zu. Er sagte ihm, wie der Kurs strukturiert sein sollte oder wie die Stühle platziert sein sollten. Pierce fühlte sich belehrt. »Es geht nicht darum, was der Student in diesem Gespräch sagt«, schrieb er. »Sondern darum, wie er auf mich zugeht, wie er mit mir spricht, wie er mich zu betrachten scheint.«

Pierce fühlte sich als Schwarzer bevormundet. Auf Grund solcher Erfahrungen prägte er den Begriff der »Mikroaggressionen« für Äußerungen in der alltäglichen Kommunikation, die als übergriffig wahrgenommen werden. Zwar ist das Konzept bis heute umstritten, doch neuere Forschungen legen nahe: Mikroaggressionen sind durchaus real und haben spürbare Folgen für Körper und Psyche.

In den akademischen Mainstream erhielt das Konzept erst im Jahr 2007 Einzug, als der Psychologe Derald Wing Sue von der Columbia University ihm schärfere Konturen verpasste: Er betrachtete Mikroaggressionen als subtile, alltägliche Demütigungen und Herabsetzungen von Menschen. Das können verbale Äußerungen sein, aber auch Verhaltensweisen, etwa wenn Minderheiten ignoriert werden. Mikroaggressionen können absichtlich sein oder unbeabsichtigt auftreten. Ein typisches Beispiel dafür ist die Frage, die Schwarze oder Menschen anderer Ethnien in Europa oft zu hören bekommen: »Wo kommst du denn her?«

»Diese Frage hat eine schädigende Wirkung«, sagt der Sozialpsychologe Andreas Zick von der Universität Bielefeld. »Und zwar wenn sie bewusst oder unbewusst mit der Botschaft verbunden ist: Du gehörst nicht dazu.« In der ursprünglichen Version bezogen sich Mikroaggressionen auf rassistische Demütigungen gegenüber People of Color. Aber auch andere Minderheiten wie Homosexuelle bekommen sie immer wieder zu spüren. Letztlich gibt es Mikroaggressionen in vielen verschiedenen Formen. Dass People of Color beispielsweise häufig eine schlechtere medizinische Versorgung erhalten, zählt Zick ebenfalls dazu.