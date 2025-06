Ratten im Wattenmeer: Die Halligen könnten überrannt werden

Das Erste, an das sich Benjamin Gnep erinnert, ist die Stille. »Normalerweise tobt das pralle Leben, wenn man im Frühling auf die Hallig kommt – überall flitzen fiepende Vogelküken herum und ihre Eltern schleppen laut rufend Futter heran.« Als der Ornithologe der Schutzstation Wattenmeer im Frühjahr 2019 zur Kontrolle auf die Hallig Hooge kam, empfing ihn dagegen buchstäblich ein »stummer Frühling«.

Der Grund dafür zeigte sich auf den Videos der Kameras, die die Vogelschützer an den Nestern von Austernfischern, Seeschwalben und Säbelschnäblern aufgestellt hatten, die in den Wiesen der Hallig auf dem Boden brüten: Wanderratten hatten bei nächtlichen Angriffen so gut wie alle Gelege der Vögel zerstört. Eier, frisch geschlüpfte Jungvögel und sogar einige brütende Vogeleltern – aufgefressen von den Nagetieren. Die Saison wurde zur Katastrophe für den Artenschutz. »Der Bruterfolg lag fast bei null«, sagt Gnep.

Der Siegeszug der Wanderratten setzt weltweit die Artenvielfalt von Inseln unter Druck. Seit jenem Tag vor sechs Jahren ist klar, dass er nun auch das Wattenmeer erreicht hat. Die Nager haben Reptilien, Amphibien und Vögel auf allen Kontinenten in Bedrängnis oder gar zum Aussterben gebracht, nun könnten die Seeschwalben, Regenpfeifer und Austernfischer des Nationalparks Wattenmeer zu ihren nächsten Opfern werden. Denn was 2019 auf Hooge geschah, blieb keine Ausnahme. In jeder einzelnen Brutsaison seitdem zählten Fachleute in den ungeschützt auf dem Boden angesiedelten Küstenvogelkolonien Verluste durch Rattenattacken, wenn auch in jeweils unterschiedlichem Ausmaß. Betroffen waren neben Halligen und Inseln auch die ökologisch besonders wertvollen, weil von Menschen so gut wie unberührten Außensände.

Das hat inzwischen gravierende Folgen für die Populationen der dort lebenden Vögel. Brüteten vor 2019 beispielsweise noch bis zu 600 Paare der in Deutschland vom Aussterben bedrohten Küstenseeschwalbe auf Hooge, waren es zwischenzeitlich nur noch rund 120 Paare – ein Einbruch um 80 Prozent, ausgelöst durch die Ratten. Auch Austernfischer, Säbelschnäbler und Zwergseeschwalben schaffen es in den letzten Jahren nicht mehr, ausreichend Jungvögel aufzuziehen, um die Population stabil zu halten. »Die Ratten sind eine akute und existenzielle Bedrohung für die Küstenvögel auf den Inseln und Halligen«, sagt Gnep.

Wo kommen plötzlich die Ratten her?

Dabei sind Ratten auf den Inseln an sich kein neues Phänomen. Für die Einheimischen ist die gelegentliche Anwesenheit der Tiere keine Neuigkeit. Was die Frage aufwirft: Wie konnte das Problem innerhalb weniger Jahre derart hochkochen? Warum wird ein Tier, das auf den Inseln nie richtig Fuß fassen konnte, mit einem Mal zur existenziellen Gefahr für die Vögel des Wattenmeeres?