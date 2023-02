Raubtiere: Wenn der Lippenbär zuschlägt

Prinzipiell lasse sich sagen, dass solche Angriffe deutlich häufiger in ärmeren Ländern stattfinden, schreiben die Autorinnen und Autoren. In hoch entwickelten Staaten hingegen kommt es überwiegend zu Zwischenfällen, wenn Menschen Freizeitaktivitäten in der Natur nachgehen: Jogger wecken bei Pumas den Jagdinstinkt, Spaziergänger mit Hund lösen bei Wölfen Revierverhalten aus, Wanderer geraten versehentlich zwischen Bärenmütter und ihren Nachwuchs oder überraschen Bärenmännchen, während diese durch den Wald streifen. Wiederum vor allem in Südasien sorgt dieser letzte Fall für zahlreiche Zwischenfälle mit Schwarz- und Lippenbären. Gezielte Attacken durch hungrige Bären bildeten dagegen eine ganz kleine Gruppe.

Zwischenfälle in Europa gehen ebenfalls überwiegend auf Bären zurück (in diesem Fall Braunbären), während Wolfsangriffe extrem selten sind und meist durch verwundete Tiere geschehen oder wenn Hunde mit im Spiel sind. Das gilt auch für Regionen, in denen beide Arten häufiger sind. Bombieri und Co bestätigen damit eine frühere Studie, die sich den Angriffen von Raubtieren auf Menschen in Nordamerika und Europa gewidmet hatte. Demnach war die Zahl der registrierten ernsten Vorfälle zwischen Menschen und Wildtieren kontinuierlich gestiegen, doch hatte riskantes menschliches Verhalten fast die Hälfte der Angriffe überhaupt erst ausgelöst, etwa das Anfüttern von Fleischfressern, frei laufende Hunde oder wenn Jäger angeschossene Bären und Wölfe suchten.

Die hohe Anzahl an Attacken in Südasien wiederum hängt mit der besonderen Situation dort zusammen: Viele Menschen leben in engem Kontakt mit wilder Natur, in denen noch Tiger, Bären und Wölfe vorkommen. Auf der Suche nach Brennholz, wildem Honig oder Kräutern geraten sie versehentlich mit den Wildtieren zusammen oder werden gezielt als Beute gejagt – ein Risiko, das mit dem Bevölkerungswachstum in diesem Teil Asiens, aber auch in Afrika noch zunehmen wird.