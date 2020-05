Hayabusa2: Nicht irgendein Geröll

Den Experten zufolge könnte sich die Rotfärbung ergeben haben, als der Asteroid eine andere Umlaufbahn als heute hatte, die ihn zeitweise viel näher an die Sonne führte. In der Hitze unseres Zentralgestirns verfärbten sich dann manche Gesteinspartien. Auch die Verteilung des roten Materials in der Kratertopografie des Himmelskörpers deute in diese Richtung, schreiben die Forscher.

Heutzutage kreist Ryugu auf einem Orbit zwischen den Bahnen von Erde und Mars um die Sonne. Er misst keinen ganzen Kilometer im Durchmesser und gehört zum Asteroidentypus der kohligen Chondrite. Das Gestein, aus dem er besteht, stammt vermutlich aus der Zeit, als im Sonnensystem die Planeten entstanden. Benannt ist er nach einem sagenhaften Unterwasserpalast eines Drachen in einer japanischen Volkssage. Sein Besucher Hayabusa2 befindet sich inzwischen wieder auf dem Rückweg. Im Dezember 2020 soll die Sonde eine Kapsel mit den entnommenen Proben auf der Erde abwerfen. Mehr über seine Zusammensetzung verrieten auch weitere Experimente der Sonde, so schoss sie beispielsweise mit einer Art Bordkanone ein Projektil auf den Asteroiden und setzte einen kleinen Lander namens MASCOT ab.