Raumsonde: Raumsonde Psyche passiert den Mars

Der Rote Planet wird nur selten von Raumsonden angeflogen, um sich durch dessen Schwerefeld zu einem weiter entfernten Objekt beschleunigen zu lassen, ein sogenanntes Swing-by-Manöver. Eine Ausnahme bildet die Raumsonde Psyche. Auf ihrem Weg zum Asteroiden (16) Psyche wird sie sich am 15. Mai 2026 dem Mars bis auf 4500 Kilometer Abstand zu dessen Oberfläche annähern. Zum Zeitpunkt der größten Annäherung wird sie sich mit etwa 5,5 Kilometern pro Sekunde (19 850 Kilometern pro Stunde) bewegen. Mit dem Vorbeiflug soll die Geschwindigkeit der Raumsonde so weit erhöht werden, dass sie in den Asteroiden-Hauptgürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter vordringen kann. Dort wird sie sich im August 2029 dem gleichnamigen Asteroiden Psyche annähern und in eine Umlaufbahn um den im Mittel etwa 220 Kilometer großen Himmelskörper eintreten.

Den Vorbeiflug am Mars nutzt die NASA, um Beobachtungsstrategien zu erproben, die beim Anflug auf das finale Ziel zum Einsatz kommen sollen. Somit sind bei der Marspassage alle drei wissenschaftlichen Instrumente an Bord aktiv und sammeln Bilder und Messdaten des Planeten. Bereits ab dem 7. Mai 2026 begann der Multispectral Imager, die Kamera der Sonde, erste Bilder des Roten Planeten aus einem Abstand von 4,5 Millionen Kilometern aufzunehmen. Sie zeigen den Mars als schmale, oft überbelichtete Sichel, da der Anflug für die Passage am 15. Mai weitgehend auf der Nachtseite erfolgt. Erst wenn die Sonde den geringsten Abstand zum Mars erreicht hat und nach dem Vorbeiflug wird mehr von der beleuchteten Seite des roten Planeten sichtbar sein.

Die NASA stellt die Bilder vom Vorbeiflug vollständig und kostenlos zur Verfügung: Alle Aufnahmen werden kurz nach dem Empfang auf der Erde als Rohbilder auf der Missionswebsite veröffentlicht. Daran könnten sich andere Raumfahrtbehörden weltweit durchaus ein Beispiel nehmen. Das beigefügte Bild stammt vom 10. Mai 2026; es wurde um 8:58 Uhr MESZ aufgenommen und um 22:26 Uhr zur Erde übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt war der Mars noch mehrere Millionen Kilometer entfernt. Er erscheint unter einem hohen Phasenwinkel, das heißt, man sieht hauptsächlich die dunkle Nachtseite und nur eine sehr schmale Sichel, auf der sich keine Details erkennen lassen. Ein niedriger Phasenwinkel bedeutet dagegen eine weitgehend voll beleuchtete Planetenscheibe.