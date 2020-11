Reborn-Babys: Im Puppenfieber

Nina liegt in einem alten Klinikbettchen für Neugeborene. Ihren kleinen Kopf schützt ein gestricktes Mützchen. Am Körper trägt sie rosa Kleidung. Ihre Wangen sind leicht gerötet. Sie scheint zu schlafen. Gleich daneben lehnt George, ebenfalls ein Baby, hellwach am ­Kopfende eines zweiten Bettchens. Auf der Kette seines Schnullers steht sein Name. Mit dem weißen Sonnenhut und den kleinen Schuhen sieht er aus, als bräche er gleich zu einem Sonntagsausflug auf. Auch Annie ist sommerlich gekleidet. Sie ist größer als Nina und George und sitzt im Hochstuhl in der Zimmerecke, die Sabine für die drei hergerichtet hat. »Alles wirkt hier harmonisch in Rosa und Hellblau. Es gibt mir ein gutes Gefühl, meine Nursery anzuschauen«, sagt Sabine. »Nursery« ist das englische Wort für »Kinderzimmer«. So nennen Fans von Baby-Puppen die Räume für ihre Schätze.

Nina, George und Annie sehen aus wie echte Kinder, doch in Wirklichkeit sind sie Puppen. Sie werden ausgehend von Babypuppen-Rohlingen aus Silikon oder dem Kunststoff PVC, häufig auch Vinyl genannt, in aufwändiger Handarbeit individuell gefertigt und dabei quasi »wiedergeboren« – daher der englische Name »reborn«. Dafür wird die Haut gefärbt, werden einzelne Äderchen aufgemalt, die geschlossenen Nasenlöcher oft aufgebohrt, Glasaugen in die Augenhöhlen gesetzt und bei einigen Modellen die Haare einzeln auf dem Kopf befestigt. Die Puppe wird mit verschiedenen Materialien gefüllt, bis sie so schwer im Arm wiegt wie ein echtes Kind. Ein Magnet am Mund sorgt dafür, dass der Schnuller nicht verrutscht.

Die Herstellung einer Reborn-Puppe dauert mehrere Tage. Das Ergebnis lässt die Herzen von Fans wie Sabine weltweit höherschlagen. Auf Youtube teilen sie und andere Videos von ihrem Leben mit den Puppen-Kindern. »Als ich mein erstes Reborn-Baby im Arm hielt, war ich völlig fasziniert«, erzählt die Schweizerin im Gespräch. Das war vor 17 Jahren. Zufällig hatte sie damals in ­einem Strickmagazin eine Abbildung einer solchen Puppe entdeckt und anschließend im Internet nach Bestelladressen gesucht. »Ich habe schon als Kind gern mit Puppen gespielt, sie sahen mir damals aber zu unecht aus«, sagt Sabine. Die Reborn-Babys dagegen sind auf den ersten Blick kaum von realen Säuglingen zu unterscheiden. »Je echter die Puppe wirkt, desto hochwertiger die künstlerische Arbeit«, so Sabine.

Auf einen Blick Mamaspiele Reborn-Babys sind erstaunlich lebensecht aussehende Puppen, die in aufwändiger Handarbeit gefertigt werden. Manche Erwachsene spielen in ihrer Freizeit mit ihnen, wickeln und trösten sie. Es gibt bisher kaum Forschung über Reborn-Fans. Umfragen weisen darauf hin, dass das Hobby vor allem Freude ­bereitet, Stress abfedert und Trost ­spendet. Auch die Beziehung zu Puppen allgemein ist noch wenig erforscht. Für viele Kinder scheinen sie aber eine wichtige, unterstützende Rolle bei der Entwicklung ihrer Identität und ihrer sozialen Fähigkeiten zu spielen.

Ihre erste Babypuppe legte Sabine in den Stuben­wagen des jüngeren ihrer zwei Söhne, aus dem dieser gerade herausgewachsen war. Seitdem hat sie das Reborn-Fieber gepackt. Zwischenzeitlich besaß sie sieben Puppenkinder mit passender Sommer- und Winterkleidung. Sie zog sie öfter um oder trug sie auf dem Arm mit sich herum. Für ihre Youtube-Videos machte sie auch Rollenspiele, ging etwa mit ihnen spazieren. Heute zieht sie die Reborn-Babys nur noch sporadisch um, pflegt sie, da sie staubig werden, und wäscht anschließend ihre Kleider. Alles soll immer perfekt aussehen. »Für mich sind die Reborn-Babys ein Hobby wie Modelleisenbahnen oder schnelle Autos. Andere hängen sich ein schönes Bild an die Wand, ich habe meine hübsche Reborn-Ecke«, sagt sie.