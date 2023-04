Rekord bei 8336 Metern: Kein Fisch wurde je in größerer Tiefe gefilmt

Dass es Fische, die zur Familie der Scheibenbäuche (Liparidae) gehören, gerne tief mögen, ist schon länger bekannt. Wie weit ihr Lebensraum tatsächlich in die Tiefsee reicht, beobachtete nun eine Expedition der University of Western Australia: Ein Tauchroboter entdeckte eine noch unbekannte Art der Scheibenbauch-Gattung Pseudoliparis in 8336 Metern Tiefe. Ein Weltrekord, schreibt das Team um Alan Jamieson in einer Mitteilung.

Bei dem noch sehr kleinen Fisch dürfte es sich um ein Jungtier gehandelt haben, so die Gruppe. Vermutlich weicht der Nachwuchs dieser Art in die einsameren Tiefen aus, um Beutegreifern zu entkommen, die weiter oben auf Raubzug gehen. Entdeckt wurde das Tier im Boningraben (auch Izu-Ogasawara-Graben genannt), der an manchen Stellen bis zu 9300 Meter in die Tiefe reiche.

Der Tauchroboter lockte den Fisch mit einem Köder vor die Kamera. Auf der zweimonatigen Expeditionsfahrt des Forschungsschiffs »DSSV Pressure Drop« im September 2022 filmten und fingen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord noch weitere Tiefseefische. Zwei Scheibenbäuche der Art Pseudoliparis belyaevi gingen ihnen zusätzlich bei 8022 Metern in eine Falle. Niemals zuvor wurden lebende Fische in größerer Tiefe gefangen. Auch in anderen Tiefseegräben, wie zum Beispiel dem Marianengraben, habe man Fische dieser Art entdeckt, erläutert Jamieson, dort würden sie immer seltener, je tiefer man komme, vor allem unterhalb der 8000-Meter-Marke. »Aber um Japan herum sind sie wirklich sehr zahlreich.«