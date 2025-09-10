Serie Renaturierung: Was in den Donauauen passiert, wäre in Deutschland undenkbar

»Die intensiven Flussregulierungen waren Kinder ihrer Zeit«, sagt er. »Mittlerweise wissen wir: Wir können bei der Regulierung ein paar Schritte zurück machen und deutliche Verbesserungen für die Natur erwirken. Und gleichzeitig bleiben Schifffahrt und Hochwasserschutz möglich.«

Diese Gleichberechtigung der Prioritäten ist in Österreich besonders. Was am Spittelauer Arm passiert, wäre in Deutschland »undenkbar«, sagt Tögel, das Land habe einen »ganz anderen Zugang« zu Flüssen. In Deutschland hat sich historisch die Schwerindustrie an den Flüssen angesiedelt – zum Beispiel am Rhein im Ruhrgebiet. Entsprechend spielt die Schifffahrt für den Transport von Industriegütern eine viel größere Rolle. Und anders als in Österreich wurden deutsche Flüsse vielerorts als Abwasserkanäle missbraucht.

Zwar werden auch nördlich der Alpen Flüsse renaturiert. Havel, Wupper und Isar gelten als Vorzeigeprojekte. Doch bei großen Wasserstraßen wie dem Rhein fokussiert man sich vor allem darauf, die Wasserqualität zu verbessern, und nicht darauf, sie aus ihrem steinernen Korsett zu befreien.

Eine typische Befürchtung der Schifffahrt sei, dass durch das Anschließen von Altarmen der Wasserpegel im Hauptstrom sinkt. Das könnte den Schiffverkehr bei niedrigen Wasserständen einschränken. »Wir haben aber gesehen, dass das nicht einmal einen Zentimeter ausmacht«, sagt Kaufmann.

Auch von einem gelassenen Umgang mit Totholz ist Deutschland weit entfernt. Dort würden die Wälder am Ufer aufgeräumt, damit nur ja nichts im Fluss landet, sagt Tögel. Dabei bietet das Holz im Fluss Lebensraum für Käfer und Unterschlupf für Fische. Hier sind die Österreicher ebenfalls mutiger – und nehmen in Kauf, dass bei Hochwasser der ein oder andere Baumstamm ein Boot rammt.

Kein Naturschutz mit der Käseglocke

In ihren Projekten kooperiert Viadonau nicht nur mit dem Nationalpark, sondern auch mit dem WWF Österreich. Die Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverband ist zentral, um Konflikten mit Umweltaktivisten vorzubeugen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Naturschützer aus Protest gegen große Umgestaltungen an Bäume ketten.

In den Donauauen kam es 1984 zum ersten großen Akt zivilen Ungehorsams in Österreich. Damals hatten die Rodungen für den Bau eines Wasserkraftwerks in der Stopfreuther Au begonnen, unterstützt von der Bundespolitik. Das Kraftwerk hätte einen der zwei letzten frei fließenden Abschnitte der österreichischen Donau zerstört. Zehn Staudämme gab es bereits zwischen Wien und der deutschen Grenze.

Tausende besetzten damals den Auwald, Zehntausende demonstrierten in der Hauptstadt. Der Protest war erfolgreich – und gilt als Geburtsstunde der Grünen Partei und vieler österreichischer Umweltverbände. Zwölf Jahre später wurde der Nationalpark geschaffen.

Heute rodet Viadonau wieder Bäume in den Auen – aber »unter einem anderen Mascherl«, sagt Kaufmann. Werden Uferbefestigungen entfernt, müssen einige Baumreihen weichen, um Platz zu schaffen für die großen Bagger, die das Ufer wegreißen. »Das sind schockierende Bilder für viele«, sagt Kaufmann. Aber mit Schaufel und Schubkarre käme man nicht weit.

Vor allem die frühen Projekte ernteten heftigen Widerstand, aus einem Bemühen heraus, das Tögel »konservativen Naturschutz« nennt und Arten wie »unter einer Käseglocke« beschützen wolle. Ein solcher Ansatz, so zeigt sich immer wieder, ist kaum zu vereinen mit Renaturierung, die immer wieder auch Opfer fordert. Wird ein Altarm angeschlossen, kann es sein, dass lokal Arten verschwinden. Das muss der Naturschutz aushalten.

Damals habe es auch eine »Kampagne« der »Kronen Zeitung« gegeben, erzählt Tögel. Österreichs größtes Boulevardmedium warf Viadonau Greenwashing vor: Es sei unglaubwürdig, dass sich ein Wasserstraßenbetreiber, der dem Verkehrsministerium untersteht, ernsthaft für Umweltschutz einsetze.