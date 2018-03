Das Entsetzen ist meist groß

Wer sich mit diesen Ideen näher beschäftigt, ist oft entsetzt. Silke Beck vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig urteilt zum Beispiel: "Bei den negativen Emissionen handelt es sich um eine hochriskante Wette auf die Zukunft." Dennoch geht es in der Debatte in der Wissenschaft zunehmend nicht mehr um die Frage, ob solche Eingriffe nötig werden, sondern wann. Für viele wirkt etwa das großtechnische Entnehmen von CO 2 aus der Atmosphäre heute schon realistischer als ein baldiges Ende der Kohleverstromung.

Einen gewaltigen Motivationsschub hat dabei das Pariser Abkommen mit seiner Forderung ausgelöst, die Erwärmung der Welt auf "deutlich unter zwei Grad Celsius" oder besser noch auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. "Fast alle Szenarien, die dieses ehrgeizige Ziel verfolgen und Weg dahin aufzeigen wollen, nutzen in großem Umfang negative Emissionen", sagt Mark Lawrence vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. "Meist fängt der Einsatz der Technologie in den Modellen schon ab 2020 an, damit etwa 2050 bis 2070 die gesamten Emissionen netto negativ werden." Spätestens dann also sollen die neuen Verfahren mehr Treibhausgas aus der Atmosphäre entnehmen, als die dann verbleibenden, unvermeidlichen Quellen in Industrie und Landwirtschaft freisetzen.

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich unter anderem der Weltklimarat IPCC in seinem für den kommenden Herbst erwarteten Sonderbericht zur 1,5-Grad-Grenze ausführlich mit Geoengineering. In einem vor Kurzem geleakten Entwurf des vertraulichen Reports zeigt sich das Gremium skeptisch, ob die Erwärmung tatsächlich und sicher bei 1,5 Grad gestoppt werden kann (siehe "Erreichen wir unsere Klimaziele noch?"). Für den Report lag demnach überhaupt kein Szenario mehr vor, das ohne das Entfernen von CO 2 aus der Atmosphäre auskommt. Doch ob sich die NET-Verfahren im angenommenen Umfang realisieren lassen, ist laut dem Entwurf erheblich zu bezweifeln. Nach dessen Bekanntwerden hat der Weltklimarat allerdings gewarnt, viele Schlussfolgerungen darin könnten sich noch ändern.

Magisches Denken

Immerhin entspricht der Tenor des IPCC-Urteils der Einschätzung anderer Experten: Ein Kommentar im Fachblatt "Nature" nannte das Vertrauen auf NET vor Kurzem "magisches Denken". Auch der Wissenschaftsrat der Europäischen Akademien (EASAC) kritisiert Ideen zu negativen Emissionen in einem Bericht aus dem Februar 2018. Sie hätten nur ein "begrenztes realistisches Potenzial, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen", heißt es darin. Oft werde zwar mit ihrem ungeheuren technischen Potenzial argumentiert, das sich aus naiven Hochrechnungen ergibt. Tatsächlich aber reichten die Verfahren keinesfalls aus, um so viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, wie Modellannahmen bisher voraussetzen. Dennoch stellen die EASAC-Forscher in ihrem Bericht gleich mehrmals fest: "Die Menschheit wird alle möglichen Werkzeuge brauchen, um die Erwärmung innerhalb der Grenzen des Pariser Abkommens zu halten."

Allerdings sind die diskutierten Größenordnungen Furcht einflößend. Es geht um 600 oder 1000 Milliarden Tonnen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Schon 2030 müssten nach der Annahme vieler Modelle fünf Milliarden Tonnen erreicht sein – das wären umgerechnet ungefähr 160 Kilogramm pro Sekunde.

Das zurzeit am meisten diskutierte der Verfahren heißt BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage). Es sieht vor, große Plantagen mit Bäumen oder anderen Energiepflanzen anzulegen, diese nach der Ernte zur Energiezeugung zu verbrennen, dabei das entstehende CO 2 aufzufangen und unter die Erde zu pressen. Das stellt eine Entnahme aus der Atmosphäre dar, weil die Pflanzen das Kohlendioxid bei ihrem Wachstum gebunden haben und ein großer Teil davon nicht wieder freigesetzt wird. Viele Forscher haben sich mit den Grenzen und extremen Folgen dieser Idee beschäftigt. Um damit zum Beispiel erst bei deutlichen Krisenzeichen im Jahr 2050, vor dem Hintergrund eines zu langsam sinkenden Treibhausgasausstoßes, schnell die nötigen "negativen Emissionen" zu erzeugen, müsste etwa ein Viertel der globalen Ackerfläche dafür verwendet werden, zeigen Modellrechnungen eines Teams um Lena Boysen vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg – meist sogar das beste Land. Engpässe bei der Ernährung wären wohl die Folge.

Immenser Landverbrauch

Ein anderes extremes Szenario sieht vor, die Felder nicht anzutasten, sondern zusätzliche Flächen für Plantagen frei zu räumen. Sie würden dann bis zu 800 Millionen Hektar einnehmen, also etwas mehr als die Hälfte der bisherigen Äcker. Auf maximalen Ertrag getrimmt, könnten die Pflanzungen mehr Wasser verbrauchen als bisher alle Anbaugebiete der Welt zusammen, stellt ein Team um Vera Heck vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in "Nature Climate Change" fest. Allerdings würde man damit wohl neue Gefahren für die Natur und Biodiversität heraufbeschwören: "Es gibt heute kaum noch Regionen, in denen der menschliche Einfluss so gering ist, dass man noch Raum hätte für die zusätzliche Landnutzung in Form von Bioenergieplantagen", sagt Heck.

© ChrisVanLennepPhoto / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Holzplantage | Eine Möglichkeit, die Klimaerwärmung zumindest einzudämmen, wären riesige Baumplantagen. Das Kohlendioxid würde aktiv der Atmosphäre entzogen und im Holz zwischengespeichert werden. Der Landverbrauch wäre aber gewaltig.