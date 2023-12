Vulkanausbruch in Island: Ausbruch deutet auf beginnenden Vulkan-Zyklus hin

Um kurz nach 10 Uhr abends Ortszeit am 18. Dezember begann er doch, der lang erwartete Vulkanausbruch auf der isländischen Reykjanes-Halbinsel im Südwesten von Island. Aus einer Eruptionsspalte, die sich im Lauf der Nacht auf rund vier Kilometer Länge erweiterte, stiegen Lavafontänen auf, zu beiden Seiten des Risses fließt geschmolzenes Gestein über die Landschaft. Damit ist die Ausbruchsspalte schon jetzt um ein Vielfaches länger als bei den Eruptionen in den Jahren 2021 und 2022, als die Risse jeweils nur einige hundert Meter maßen. Ihr Südende hat sich dem Ort Grindavik auf rund drei Kilometer genähert. Die etwa 3600 Einwohnerinnen und Einwohner mussten am 10. November den Ort verlassen, weil es Hinweise auf einen bevorstehenden Vulkanausbruch gegeben hatte.

Grindavik ist nach Angaben des Isländischen Meteorologischen Dienstes derzeit nicht durch Lava bedroht. Die Vulkanspalte befindet sich außerdem weniger als zwei Kilometer entfernt vom Hydrothermalkraftwerk Svartsengi und der Touristenattraktion Blaue Lagune, allerdings liegt dazwischen ein Höhenzug. Laut isländischen Medienberichten fließt der größte Teil des geschmolzenen Gesteins derzeit Richtung Osten in unbewohntes Gelände; im Norden vervollständigen Polizei und Rettungsdienste demnach derzeit einen Schutzwall, der Lava von der Zufahrtsstraße nach Svartsengi und Grindavik abhalten soll. Auch die vulkanischen Gase und Aschen werden zurzeit vom Wind von Ortschaften weggeblasen. Momentan sei der Flugbetrieb des nahe gelegenen Flughafens Keflavik durch die Eruption nicht gefährdet, heißt es auf der Website der isländischen Fluggesellschaft Icelandair.

Seit Ende Oktober hatten Erdbeben und Bodenbewegungen in der Region um Grindavik angezeigt, dass sich eine Masse geschmolzenen Gesteins im Untergrund von Nordosten in Richtung des Orts bewegte. Von dieser so genannten Intrusion geht auch der aktuelle Vulkanausbruch aus. Zu Beginn der Eruption strömten laut Schätzungen bis zu 200 Kubikmeter Lava pro Sekunde aus dem Spalt, das entspricht rund 1600 blauen Müllsäcken.