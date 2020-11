Alkoholvergiftung: Richtig atmen macht nüchtern

Die Forscher setzten daher bei den Versuchen auf eine in der Sportwissenschaft und bei Lungenärzten bekannte Atemtechnik der isokapnischen Hyperpnoe. Sie ermöglicht eine deutlich vertiefte Atmung – also eine Hyperpnoe –, die nicht gleichzeitig zum bedrohlichen Abfall des Kohlendioxidgehalts im Blut führt, der Hypokapnie. Im Wesentlichen wird dies durch ein gezieltes Mixen der Luft in einer Maske der Probanden erreicht, bei der ausgeatmete Luft, Kohlendioxid und Frischluft so gemischt werden, dass der Kohlendioxidgehalt der Atemluft und im Blut im Gleichgewicht bleiben – auch wenn die Atemfrequenz sich verändert. Im Experiment atmeten die an das kleine Gerät angeschlossenen Beschwipsten nun bewusst schneller und tiefer, was dazu führte, dass der Alkoholspiegel schnell sank.

Die Wissenschaftler glauben, dass ihre Methode der Entgiftung in schweren klinischen Fällen von Alkoholvergiftung helfen kann, bei denen eine Dialyse oder andere Methoden mit hohem technischem Aufwand nicht möglich sind. Zuvor müsse der Effekt der isokapnischen Hyperpnoe-Entgiftung in größeren Studien überprüft werden. Vor bloßem schnellem, tiefem Atmen, also Hyperventilieren ohne gezielten Kohlendioxidausgleich, gegen den Alkoholrausch warnen die Forscher ausdrücklich wegen der bekannten Nebenwirkungen der Hypokapnie.