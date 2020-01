Beziehungsprobleme: Richtig streiten

Der dritte und laut Gottman am meisten Unheil bringende Reiter ist die Verachtung. Hat sie einmal Einzug in die Beziehung gehalten, ist diese so gut wie am Ende. Jetzt geht es nicht mehr um die Lösung von Konflikten – man will den anderen bewusst verletzen. Die »Schwefelsäure der Liebe«, wie Gottman die Verachtung nennt, zersetzt Stück für Stück die Zweisamkeit. Ist es an diesem Punkt noch nicht zur Trennung gekommen, holt der vierte Reiter zum Todesstoß aus: das Mauern. Dabei zieht sich ein Partner vollkommen aus der Beziehung zurück, legt demonstrative Gleichgültigkeit an den Tag und heizt damit die Streitspirale erneut an.

Frauen nehmen laut Gottman eher die aktive Rolle ein: Sie versuchen verzweifelt Verbindung zum Partner herzustellen, zur Not per Konfrontation. Männer neigen eher dazu, weitere Konfrontationen zu vermeiden, und scheuen am Ende jeden Kontakt, um nicht verletzt zu werden. Gottman macht dafür eine angeblich stärkere Erregbarkeit des männlichen Nervensystems verantwortlich. Christian Roesler glaubt eher an kulturelle als an biologische Ursachen: »Frauen werden in unserer Gesellschaft eher Gefühle zugestanden. Deswegen lernen sie, offensiver mit ihnen umzugehen, beziehungsweise können diese schlechter regulieren.«

Glückliche Paare wählen ihre Schlachten mit Bedacht

Damit dieses Horrorszenario gar nicht erst eintritt, sollten Paare einige Regeln beachten. Gottman empfiehlt unter anderem, lösbare von unlösbaren Konflikten unterscheiden zu lernen. Eine 2019 veröffentlichte Studie gibt ihm Recht: Glückliche Paare wählen ihre Schlachten mit Bedacht. Forscher um Psychologin Amy Rauer von der University of Tennessee in Knoxville baten 120 zufriedene langjährige Paare, sich im Labor über ein Thema ihrer Wahl zu streiten.

Die Paare beschäftigten sich, wie sich herausstellte, eher mit Fragen mit potenziell klareren Lösungen, etwa den Haushaltsaufgaben oder der Freizeitgestaltung. Sie zofften sich seltener über Probleme, bei denen man schwer zu einer Einigung kommt. Um diese machten sie einen Bogen, solange es ging. Die Autoren halten dies für eines der Geheimnisse glücklicher Partnerschaften. Sich konstruktiv und lösungsorientiert mit konkreten Problemen zu beschäftigen, beschere den Partnern regelmäßig Erfolgserlebnisse. Fraglich bleibt allerdings, ob sich die untersuchten Paare auch privat so verhalten wie in der künstlichen Laborsituation.

Hat sich der Streit einmal verselbstständigt, lässt sich der Kreislauf aus Zank und Zorn zuweilen nicht mehr durchbrechen. Dann ist es ratsam, sich frühzeitig Unterstützung zu holen. Hier hilft der Gang zu einer meist kostenlosen Beratungsstelle oder die Suche nach einem geeigneten Paartherapeuten. »Besonders effektiv ist die so genannte emotionsfokussierte Paartherapie, die an den belastenden negativen Gefühlen in der Partnerschaft arbeitet. Sie ist bisher vor allem in den USA und Kanada verbreitet«, rät Roesler.

Pam und Jim haben den Schritt gewagt und sich an die Psychologin Sue Johnson gewandt, die die emotionsfokussierte Paartherapie entwickelt hat. In ihrem Ratgeber beschreibt sie, wie sie den beiden hilft, ihre Differenzen zu klären. Und wie Pam langsam neue Hoffnung schöpft: »Wenn wir es schaffen, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen: ›Achtung, wir haben uns wieder festgefahren. Wir sollten uns abkühlen, statt uns gegenseitig weiter zu verletzen‹, dann können wir bessere Freunde sein und vielleicht noch ein wenig mehr als das! Vielleicht ein bisschen so wie früher.«