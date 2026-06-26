Flugroboter: Roboter steht wie ein Greifvogel in der Luft

Bei der Jagd stehen Turmfalken und andere Greifvögel manchmal fast regungslos in der Luft und halten Ausschau nach Beute. Dafür stellen sie ihre Flügel geschickt in den Luftstrom oder lassen sich von Aufwinden tragen. Menschengemachten Flugobjekten blieb diese leise und energieeffiziente Art des Stillstehens in luftigen Höhen bislang verwehrt. Mit einem neuartigen Flugroboter, den Forschende des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme und der Universität Stuttgart entwickelt haben, könnte sich das ändern.

Der etwa schuhkartongroße Roboter verfügt über vier Klappen, die als Flügel dienen und die sich je nach Windbedingung und gewünschtem Luftwiderstand auf unterschiedliche Weise in den Wind stellen. Darüber kann sich das Fluggerät im Aufwind präzise auf- und abwärts bewegen oder auch einfach an einer Stelle in der Luft verharren. Die Forschenden stellen den Flugroboter im Journal npj Robotics vor.

© W. Scheible / Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (MPI-IS) (Ausschnitt) Schwebezustand | Der Aufwind im Strömungskanal trägt den Flugroboter.

Der »Floaty« genannte Roboter schließt damit eine Lücke im Bereich der Fluggeräte, die bislang stets einen Kompromiss aus Wendigkeit und Energieverbrauch darstellten. So lassen sich etwa Drohnen mit Propellern sehr agil bewegen und sie können auch in der Luft stehen. Dabei verbrauchen sie allerdings viel Energie. Bei Flugzeugen oder Drohnen mit starren Flügeln ist es andersherum: Sie fliegen vergleichsweise energieeffizient, können aber nicht in der Luft stehen.