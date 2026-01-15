Archäologischer Ausnahmefund: Römer waren in Germanien bis ins heutige Sachsen-Anhalt vorgestoßen

Luftbilder verraten die Lage der Lager

Auf die Lager wurden die Fachleute durch Luft- und Satellitenbilder aufmerksam. Beim Blick von oben offenbarten sich für römische Lager charakteristische Strukturen wie das Titulum, ein den Toren vorgelagertes Grabensegment mit Wall. Ebenso zeichneten sich in den Luftbildern die gerade verlaufenden Gräben an den Seiten der Lager sowie die gerundeten Partien an den Ecken ab.

Am Ende jedes Marschtages hoben die Legionäre eine Lagerumfassung aus, wobei sie den Aushub zu einem Wall aufschütteten. Diese Eingriffe lassen sich bis heute archäologisch nachweisen. Wie das Landesamt in einer Mitteilung schreibt, wurden bei Grabungen Spitzgräben von bis zu 1,8 Metern Breite und circa 1,5 Metern Tiefe gefunden.

© GeoBasis-DE / LVermGeo ST / DL-DE->BY 2.0 (Ausschnitt) Luftbild von Trabitz | Von links oben nach rechts unten ist in diesem Luftbild der gerade Verlauf des Lagergrabens zu erkennen. In der Mitte zeichnet sich der Eingang mit dem charakteristischen vorgelagerten Titulum ab.

Funde von Gewandnadeln und Münzen untermauern die römische Herkunft der Anlagen. Im Lager bei Trabitz entdeckten die Ausgräber zudem eine römische Münze aus der Zeit von Kaiser Caracalla, der von 211 bis 217 n. Chr. regierte. Eine Datierung von Fundstücken mittels der Radiokarbonmethode ergab ebenfalls ein Entstehungsdatum zu Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr.

Roms Expeditionen ins freie Germanien

Zu diesem Zeitpunkt lagen die ersten Pläne der Römer, sich das gesamte rechtsrheinische Gebiet bis an die Elbe einzuverleiben, schon lange in der Vergangenheit. Diese Ambitionen waren ursprünglich bereits ab dem Jahr 13/12 v. Chr. gereift. Es kam in der Folge zu mehreren Vorstößen in das Elbe-Saale-Gebiet, die archäologisch durch einzelne Münzfunde belegt sind. Nach der Varusschlacht nahmen diese Bestrebungen ein abruptes Ende. Angesichts des Verlustes dreier Legionen gab Rom seine Eroberungspläne auf.

© Anika Tauschensky / Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (Ausschnitt) Römische Münzen | Bei den archäologischen Arbeiten bargen die Fachleute Münzen aus der Zeit von drei römischen Kaisern: Antoninus Pius, der von 138 bis 161 n. Chr. regierte, Marcus Aurelius (161–180 n. Chr.) und Caracalla (211–217 n. Chr.). Gezeigt sind die Münzen mit Vorder- (oben) und Rückseite (unten).

Die Schlacht markierte aber nicht das Ende römischer Anwesenheit. Archäologische Ausgrabungen, etwa am Harzhorn, deuten auf wiederholte Stippvisiten in germanischem Gebiet hin. Die neu entdeckten Marschlager belegen den Angaben des Landesamts zufolge, dass römische Truppen auch lange nach der Varusniederlage weit über den Limes hinaus operierten.