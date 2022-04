Roter Planet: So klingt es auf dem Mars

Bei Frequenzen über 240 Hertz dagegen folgen die Wellenberge des Schalls zu dicht aufeinander, berichten die Fachleute in einer Zusammenfassung für die Lunar and Planetary Science Conference, die Anfang März 2022 stattfand. Dadurch sind die vom Schall angeregten Molekülschwingungen quasi noch »blockiert« und die Schallwelle verliert weniger Energie an die Gasmoleküle. Dadurch ist das Gas bei diesen Frequenzen buchstäblich »steifer« – und die Schallgeschwindigkeit deswegen rund zehn Meter pro Sekunde höher.

Weil die Atmosphäre etwa 100-mal weniger dicht ist als auf der Erde, hört man außerdem nur eine leisere, gedämpftere Version dessen, was man auf unserem Planeten vernehmen würde. Trotz der auf Dauer nervtötend klirrenden Reifen sollte man also besonders aufmerksam bleiben, damit einem Perseverance nicht überraschend über den Fuß fährt.