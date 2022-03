»Russische Grippe«: Was für eine Coronapandemie im 19. Jahrhundert spricht

In der Bevölkerung war die Erinnerung an die letzte Pandemie längst verblasst, als Reisende das nächste Virus nach Europa brachten. Es verbreitete sich explosionsartig. Innerhalb von vier Monaten trug die Seuche Tod und Schrecken rund um den Globus – die Rede ist von der so genannten Russischen Grippe, die ab 1889 wütete. Der 15-jährige Schüler Winston Churchill notierte, sie sei eine »abscheuliche, unersättliche Geißel«, die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« beschrieb am 5. Dezember 1889 die Situation in St. Petersburg: »Fast Dreiviertel aller über den Krankenbetten angebrachten Schilder trägt den Namen ›Influenza‹ und die Hospitaldirektion ist eilig bemüht um die Vermehrung der Krankenbetten.«

Die Krankheit sei aber noch auf Russland beschränkt und eigentlich ungefährlich, schrieb die Zeitung weiter. Das erwies sich als voreilig. Am 10. Januar 1890 vermeldete die »Zürcherische Freitagszeitung«, dass in New York 100 000 daniederlägen, dass die deutsche Kaiserin Augusta an der Influenza gestorben sei, der spanische König erkrankt sei genau wie die britische Königin Victoria und der britische Premierminister. Churchill schrieb, die Symptome machten keinen Unterschied zwischen den Klassen: »The rich, the poor, the high, the low – Alike the various symptoms know ...«

»Ähnlich wie die jetzige Pandemie traf die Infektion zunächst Menschen, die viel reisten und die viele Kontakte hatten – also Geschäftsleute, Politiker und Wohlhabende«, sagt Robert Jütte, Medizinhistoriker und langjähriger Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart. »Später zeigte sich, dass die sozial schwächer Gestellten stärker betroffen waren.« Am Ende starben schätzungsweise eine Million Menschen aus einer Weltbevölkerung von rund 1,5 Milliarden. Die Parallelen zu heute sind verblüffend – und sie gehen über die schlichte Ausbreitung der Seuche hinaus. Es gibt einige Indizien, die darauf hindeuten, dass die so genannte Russische Grippe nicht durch einen Influenzaerreger, sondern durch ein Coronavirus namens OC43 verursacht wurde.