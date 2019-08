Artenschutz: Ein Vogel, wertvoller als Elfenbein

Wer den Ruf des männlichen Schildhornvogels je zu hören bekam, vergisst ihn nie wieder: Die anfangs lang gezogenen Huh-Laute steigern sich nach und nach zu einem schadenfreudigen Gelächter, das bis zu zwei Kilometer durch den Urwald tönt. Laut einer Sage aus Borneo sind die Huh-Laute die Axtschläge eines verärgerten jungen Mannes, der die Pfähle des Langhauses seiner Schwiegermutter bearbeitet und in irres Gelächter ausbricht, als es in den Fluss gleitet und wegtreibt. Die Freude währt übrigens nicht lange: Die Götter verwandeln den jungen Mann zur Strafe in einen Schildhornvogel.

Der »helmeted hornbill« (Rhinoplax vigil), wie er auf Englisch heißt, ist eine eindrucksvolle Erscheinung: Mit über einem Meter Körperlänge ist er einer der größten Hornvögel Asiens. Wirklich auffällig und namensgebend ist sein massiger, gelb-roter Schnabel, der innen nicht hohl ist wie bei verwandten Arten, sondern aus dichtem Keratin besteht. Entsprechend schwer hat der Vogel an seinem Schnabel zu tragen, der rund zehn Prozent seines Körpergewichts von etwa drei Kilogramm ausmacht.

Eine Last ist der Schnabel auch im übertragenen Sinn: Das Keratin des Schnabels ist sehr hart, aber weicher als Elfenbein, und eignet sich damit hervorragend für die aufwändigen und feinen Schnitzereien, wie sie in China seit Jahrhunderten angefertigt werden. So wird der Schildhornvogel schon lange gejagt, um kunstvoll verzierte Figurinen, Gürtelschnallen, Schnupftabakdosen oder Knöpfe herzustellen, die seit jeher als kostbare Statussymbole gelten.

Der Schutz der Elefanten ist das Leid des Schildhornvogels

In der vergangenen Dekade ist die Nachfrage nach dem »roten Elfenbein« jedoch explosionsartig gestiegen. »Wir wissen nicht sicher, warum es plötzlich so begehrt ist. Wahrscheinlich liegt es zum einen daran, dass es schwieriger geworden ist, an echtes Elfenbein zu kommen, und zum anderen daran, dass der Wohlstand in China zugenommen hat und sich mehr Menschen Luxusartikel kaufen können«, sagt Anuj Jain von BirdLife International und Koordinator der Helmeted Hornbill Working Group der Weltnaturschutzunion (IUCN).