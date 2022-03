Gesundheit: Schon mäßiger Alkoholkonsum geht mit Hirnschwund einher

Bereits ein dezenter Alkoholkonsum, wie er bei vielen Menschen üblich ist, geht mit einer Schrumpfung und vorzeitigen Alterung des Gehirns einher. Zu diesem Schluss kommen Forscherinnen und Forscher um Reagan Wetherill von der University of Pennsylvania. Das Team berichtet darüber in der Fachzeitschrift »Nature Communications« .

Die Wissenschaftler analysierten medizinische Daten von mehr als 36 000 Erwachsenen. Hierfür griffen sie auf die Datenbank »UK Biobank« zu, die gesundheitsrelevante Informationen über mehrere hunderttausend britische Bürger enthält. Neben grundlegenden Angaben wie Alter, Körpergröße, Geschlecht und sozioökonomischer Status lassen sich in der Datenbank auch Hirnscans abfragen – magnetresonanztomografische Daten, die Rückschlüsse auf das Hirnvolumen erlauben. Außerdem hatten alle untersuchten Personen auf Fragebögen über ihr Trinkverhalten während des jeweils vorangegangenen Jahres Auskunft gegeben.

Beschleunigte Alterung

Bei der Auswertung dieser Informationen zeigte sich: Je mehr Alkohol ein Mensch konsumiert, umso deutlicher vermindert ist sein Hirnvolumen. Die Schrumpfung kommt einem vorzeitigen Altern gleich, denn die Hirnmasse schwindet ebenso mit den Lebensjahren. Selbst Alkoholmengen, die weithin als unbedenklich gelten, sind demnach mit messbaren Effekten assoziiert. 50-Jährige beispielsweise, die täglich eine Flasche Bier oder ein Glas Wein zu sich nehmen, weisen einen Hirnverlust auf, der zwei zusätzlichen Lebensjahren entspricht – gemessen an dem durchschnittlichen Volumen, das man für dieses Alter erwarten würde. Der Schwund betrifft das gesamte Organ, vor allem aber den Frontal- und Scheitellappen und die Inselrinde. Diese Hirnregionen wirken an der Steuerung von Bewegungen sowie an der Verarbeitung von Sinneseindrücken mit; der Frontallappen gilt zudem als Sitz der individuellen Persönlichkeit und des Sozialverhaltens. Trinkalkohol gehört zu den Nervengiften.